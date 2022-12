Kakovost življenja bo odvisna od podvozov

Z nedeljskim drugim krogom lokalnih volitev smo dobili župane v vseh slovenskih občinah. Tako kot so bili pogosto rezultati v prvem krogu izenačeni, tudi v drugem ni manjkalo presenečenj. V primestnih ljubljanskih občinah Ig in Škofljica stara župana nista več kandidirala, medtem ko je v Velikih Laščah izzivalec Matjaž Hočevar premagal aktualnega župana dr. Tadeja Malovrha.

Jaroslav Jankovič

Medtem ko sta bila oba kandidata v Velikih Laščah v prvem krogu zelo izenačena, saj je Malovrh dobil nekaj več kot 30 odstotkov glasov in Hočevar nekaj več kot 24 odstotkov, se je rezultat v drugem krogu obrnil. Tako je 34- letni strojni tehnik Matjaž Hočevar, sicer kontrolor motornih vozil na tehničnih pregledih, s 53, 65 odstotka glasov premagal Malovrha, ki je dobil 46,35 odstotka.

Hočevarja občanom Velikih Lašč ni bilo treba posebej predstavljati, saj je ves čas aktivno deloval v različnih društvih, bil je tudi občinski svetnik in tri leta podžupan občine. V predvolilni kampanji je poudaril, da bodo ob izvolitvi vrata župana vselej odprta in da si bo prizadeval preseči trenja v lokalni skupnosti. Poudaril je, da je razdeljenost ljudi v Velikih Laščah glavni problem. V načrtu ima krepitev »velikolaške« blagovne znamke in nadgradnjo turistične ponudbe. Njegovo življenjsko vodilo je, da v ljudeh išče najboljše lastnosti.

Občina Velike Lašče sicer šteje 4452 prebivalcev. V prihodnjih štirih letih bo moral novi župan svoje občane prepričati z dejanji. V 12-članskem občinskem svetu je tri mandate dobila Lista Matjaža Hočevarja Za naše Lašče. Po dva mandata so dobili Gibanje Svoboda, SDS in Lista Primoža Petriča Za vse. Po en mandat pa so volivci zaupali strankama SLS in Nova Slovenija - Krščanski demokrati ter Lista 1.550.

Glavni problem Škofljice

je promet

Zanimiva tekma za županski stol je potekala v mali priljubljanski občini Škofljica, kjer sta se v drugem krogu pomerila Rok Treven in Primož Cimerman. Zmagal je slednji z 52,06 odstotka glasov. Tudi v Škofljici z okoli 12.000 prebivalci je bila tokratna županska tekma zelo izenačena. V prvem krogu je namreč pet kandidatov prejelo od 16,50 odstotka do 23,60 odstotka glasov.

Podjetnik Cimerman je znan po svojih podjetniških inovacijah, med drugim je zagnal spletni portal med.over.net., trenutno je direktor Doma starejših občanov MGC Bistrica v Domžalah. Po izvolitvi nam je Cimerman zaupal, da pričakuje dobro in natančno predajo poslov od dosedanjega župana Ivana Jordana, s katerim se dobro razumeta. »Hkrati bom na široko odprl vrata občanom, da bomo kar najhitreje in učinkovito reševali težave. Kljub različnim pogledom bom poskušal ustvariti kar se da delujoč občinski svet, da bomo imeli čim manj težav. Hkrati se bomo takoj lotili revizije financ, pregledali projekte, ki že potekajo in začeli načrtovati.«

Novi župan Škofljice Primož Cimerman bo občanom na široko odprl vrata občine.

Kot glavni problem občine je Cimerman izpostavil promet. »Smo primestna občina Ljubljane, prek nas tečejo glavne prometnice. V načrtu je avtocesta proti Kočevju in gradnja dvotirne železnice, kar sta državna projekta. Mi pa moramo pri tem res dobro sodelovati, saj bo kakovost življenja naših občanov odvisna od urejenih podvozov, kolesarskih stez, pločnikov itd.« Trenutno že gradijo podvoz pred šolo proti Pijavi Gorici.

V 15-članskem občinskem svetu je največ oziroma pet sedežev dobilo Gibanje Svoboda, Lista za napredno Škofljico - Rok Treven ima tri mandate, Lista Igorja Zupančiča in SDS po dva mandata, ter Lista gibanja zdrava družba, Neodvisna lista Moja občina in Nova Slovenija - Krščanski demokrati po en sedež.

Malo presenečenje na Igu

Tako kot v občinah Škofljica in Velike Lašče je bila gneča na županskih volitvah tudi na Igu. V prvem krogu je kandidiralo pet kandidatov, v drugi krog pa sta se uvrstila občinski svetnik Zlatko Usenik in Anton Modic. Rezultat v drugem krogu je bil za marsikoga presenetljiv, saj je Usenik z 51,30 odstotka glasov premagal dozdajšnjega podžupana Antona Modica.

Kot smo izvedeli na Igu, je Usenik s svojo listo zmagal predvsem zaradi bolje pripravljene in izpeljane volilne kampanje. Med drugim je denimo tik pred volitvami povabil občane na predvolilni golaž, vegetarijanski ričet, šmorn, kuhano vino in potico. V svojih nagovorih je precej pozornosti namenil tudi mladim.

V 14-članskem občinskem svetu Iga sta največ, po štiri sedeže, dobila Lista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig in SLS, trije mandati so pripadli članom SDS, dva mandata so volivci podelili Gibanju Svoboda in enega Socialnim demokratom.