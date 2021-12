Kamnolom Smolevec bo kmalu obiskal rudarski inšpektor

V nadaljevanju preberite:

Na rudarskem inšpektoratu so napovedali nadzor kamnoloma Smolevec, da bi preverili, kje in na kakšen način se na tem območju izkorišča mineralna surovina. To je posledica sklepa logaškega občinskega sveta, ki vodilnim v tem kamnolomu med vrsto nepravilnosti med drugim očita tudi njihov poseg na parcele, ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Logaška občina od pristojnih državnih organov zahteva, naj ljubljanskemu podjetniku Rajku Čerinu za izrabo kamnoloma ne podaljša koncesije. V nadaljevanju preberite tudi, kaj pravijo na ministrstvu za infrastrukturo in rudarskem inšpektoratu.