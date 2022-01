Kdo bo tokrat opremil 40 mestnih redarjev

V nadaljevanju preberite:

Minuli petek se je iztekel rok za prijavo na občinski razpis za dobavo redarskih uniform s položajnimi oznakami in nakup opreme za mestne redarje. Izbrani ponudnik bo pogodbo z MOL sklenil za obdobje dveh let. Koliko prijav so prejeli na magistratu, za zdaj (še) ni znano, so pa na zadnjem razpisu decembra leta 2018 za dobavo uniform in druge opreme za mestne redarje na občini izbrali družbi Lab Commerce iz Ljubljane in Uni&Forma iz Trzina. Slednja z MOL sodeluje že od leta 2009, ko so mestni redarji dobili novo podobo.