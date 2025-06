V nadaljevanju preberite:

Postopek za izbiro koncesionarja za izposojo in souporabo električnih vozil so na magistratu začeli že pred petimi leti, vendar so razpis, na katerega sta se prijavili družbi Avantcar in Sharengo, morali zaradi pritožb razveljaviti. Podjetji imata v Ljubljani že vzpostavljen sistem souporabe e-vozil. Kaj na občini zahtevajo od bodočega koncesionarja in zakaj je ta razpis pomemben za prihodnjo mobilnost v prestolnici?