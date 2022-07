Kljub številnim pomislekom Slovenija z gradnjo sežigalnice močno zamuja

V nadaljevanju preberite:

Župan Zoran Janković s sodelavci je v Cukrarni predstavil projekt sežigalnice v Ljubljani, o kateri je govor že nekaj časa. Na dogodku, ki naj bi bil uvod v javno razpravo, so poskušali utemeljiti, zakaj mesto potrebuje sežigalnico, k sodelovanju pa so povabili tudi župana in deželnega glavarja mesta Dunaj Michaela Ludwiga ter drugega direktorja podjetja Wien Energie Karla Gruberja, ki sta povedala, kako težave z odpadki rešujejo na Dunaju, in predstavila delovanje tamkajšnjih sežigalnic.

Na območju mesta Ljubljana na leto ustvarimo 110.000 ton komunalnih odpadkov, ki jih ne moremo odložiti v rumen, moder, zelen ali rjav zabojnik za ločevanje, saj niso ne papir, ne embalaža, ne steklo, ne biološki odpadki. Ključna problema mešanih komunalnih odpadkov sta dva. Prvič, ni jih mogoče odložiti na deponijo, saj predstavljajo veliko tveganje za okolje in podtalnico, in drugič, ni jih mogoče reciklirati, zaradi česar niso primerni za ponovno uporabo. Zato jih, kot je povedal tehnični direktor Energetike Ljubljana Marko Agrež, že vrsto let v sežig izvažamo v tujino, in to na Dunaj. Za kar moramo seveda plačati. Župan Janković je dejal, da je bilo pred leti za odvoz in sežig tone odpadkov treba plačati 46 evrov, do danes je cena narasla na 200 evrov za tono. To pomeni dobrih 20 milijonov evrov stroškov na leto samo za to, da se znebimo mešanih komunalnih odpadkov, ki ostanejo v regijskem centru za ravnanje z odpadki Rcero.