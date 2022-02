Kmalu mestni avtobusi na vodik

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes predstavil nekaj novih projektov. Če bo uredba o javni službi sežiganja komunalnih odpadkov sprejeta prihodnji mesec, bo razpis za podelitev koncesije objavljen maja. Do leta 2023 pa bo premog v toplarni le še za rezervo.

Nova aplikacija za plačevanje parkirnine

Andrej Orač, direktor javnega podjetja Ljubljana parkirišča in tržnice, je povedal, da bo od 1. marca za parkiranje v Ljubljani na voljo mednarodno uveljavljena aplikacija easypark, v okviru katere lahko v mestih po Evropi posameznik najde parkirni prostor in tudi plača parkirnino. »Osnovna cena parkiranja se ne bo spremenila, uporabnik bo dodatno plačal le provizijo, to je najmanj deset centov oziroma največ 15 odstotkov od parkirnine, in največ do 1,90 evra,« je pojasnil Orač in poudaril, da je aplikacija dobrodošla zlasti za tujce. Plačevanje z urbano in s kovanci tako ostane.

Župan Janković pa je največ govoril o projektu Ljubljana – krožno mesto do leta 2045, ko naj bi v okviru krožnega gospodarstva in zelene politike EU tudi večji del odpadkov reciklirali, predelali ali vrnili v toplotno in električno energijo. »Za to pa nujno potrebujemo sežigalnico komunalnih odpadkov,« je poudaril župan.

Ljubljana je že tako velika, da lahko projekte uresniči na ekonomiji obsega. Trenutno se nekaj več kot 70 odstotkov prebivalcev Ljubljane ogreva z zemeljskim plinom in vročevodom iz toplarne. »Cilj je to povečati na 84 odstotkov prebivalstva Ljubljane,« je dejal župan. Odpadki med drugim za gospodinjstva predstavljajo velik strošek. »Trenutno štiričlanska družina v Ljubljani za odvoz smeti plačuje 9,76 evra, v Kopru 29 evrov, v Domžalah je cena podobna. Naš cilj je čista Ljubljana z najcenejšo storitvijo. Ta pa se bo podražila le za en evro, to je na 10,76 evra,« je povedal Janković.

Aprila se bo poleg ogrevanja podražil tudi odvoz smeti. S 1. marcem na voljo aplikacija za plačilo parkirnine easypark. Avtobuse na vodik izdelujejo na Portugalskem, v Ljubljani morda čez štiri leta.

Devetdeset avtobusov na plin

V TE-TOL kar 70 odstotkov goriva predstavlja indonezijski premog, do konca leta 2023 pa bodo z novo turbino za gorivo uporabljali 60 odstotkov zemeljskega plina, 15 odstotkov biomase, preostanek pa bo premog, ki bo po županovih besedah bolj za rezervo. Aprila se bodo podražile storitve Energetike Ljubljana, saj je družba zaradi velikih nihanj cen plina na svetovnih trgih lani ustvarila 6,5 milijona evrov izgube. Toda zemeljski plin je po sporazumu na ravni EU zelena energija. »Trenutno je drag, toda ko bomo nehali kuriti premog, bomo premog – kupone lahko 'unovčili' za plin,« je povedal župan. Ponovno se je dotaknil tudi teme o taksistih in poudaril, da potekajo intenzivni pogovori o uvedbi električnih taksijev, ki bodo tudi enake barve, taksisti pa bi imeli parkirišča brezplačna.

V zvezi z razvojem mestnih avtobusov pa je župan Janković postregel z naravnost futuristično vizijo: »V LPP že preverjajo avtobuse na vodik, ki predstavljajo najčistejšo pogonsko tehnologijo. Če se bo izkazalo, da lahko avtobusi vozijo pri nizkih in visokih temperaturah ves dan, je velika možnost, da bomo kmalu, morda v štirih letih, imeli avtobuse na vodik, ki jih sicer izdelujejo na Portugalskem.« V LPP imajo v voznem parku sicer 212 avtobusov, od tega jih 90 že vozi na zemeljski plin. Za konec omenimo še, da na osemdesetih javnih objektih, ki jih je občina obnovila v zadnjih letih, načrtujejo tudi namestitev sončnih elektrarn.