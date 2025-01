Koliko brezdomcev je v Ljubljani, ne ve nihče

V nadaljevanju preberite:

»Uradnih podatkov o številu brezdomcev pri nas sploh ni, prav tako nimamo definicije kategorij brezdomcev. Po nekaterih ocenah je v Ljubljani od 150 do 200 'vidnih' brezdomcev, torej tistih, ki niso nastanjeni v zavetiščih, ampak živijo na cesti,« pravi Bojan Kuljanac, izvršni direktor društva Kralji ulice. Pod okriljem ministrstva za delo pa se je sredi meseca končala javna obravnava nacionalne strategije za preprečevanje in končanje brezdomstva do leta 2035. Ta bo med drugim jasno opredelila kategorije brezdomcev in bo podlaga za akcijski načrt reševanja brezdomstva pri nas.