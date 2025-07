Reševalci iz vode za plačo neizšolanega natakarja rešujejo življenja

V nadaljevanju preberite:

Ljudje v oranžnem, ki na kopališčih skrbijo za varnost kopalcev in jim v kritičnih trenutkih pomagajo, da ne utonejo, tudi v tej kopalni sezoni spoznavajo, kako malo delodajalci cenijo njihovo delo.

Kaj ob svetovnem dnevu preprečevanja utopitev kopalcem svetujejo na Zvezi reševalcev iz vode? Kdo sploh so reševalci iz vode? Koliko stane in kako je videti njihovo usposabljanje? Kako cenjeno je njihovo pretežno sezonsko delo, ki v vročih dneh vsebuje bistveno več kot zgolj tvegano reševanje življenj kopalcev v stiski. Zbrali smo tudi nekaj nasvetov strokovnjakov in policije kopalcem brez posebnih znanj reševanja, kako se ogniti kritičnim situacijam in kako ravnati, ko smo priča utapljanju.