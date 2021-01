Komunalna podjetja poraženci in zmagovalci krize

Nižji prihodki, napotitev delavcev na čakanje, okrnjeno poslovanje, neplačevanje računov. To je slika lanskega poslovanja javnih podjetij v glavnem mestu, ki opravljajo javno gospodarsko službo.

Holding Ljubljana je lani ustvaril 4,8 milijona evrov dobička.

Vsem podjetjem, razen Žalam, so se lanski prihodki znižali.

Spomladi je bilo na čakanju kar 1305 zaposlenih v skupini Holding.

Luknjo pokrivajo s pomočjo države

Ker je vlada med prvim in drugim valom epidemije ustavila javni promet je več kot 80 odstotkov zaposlenih na LPP na delo čakalo doma. Foto: Jože Suhadolnik

Tudi Ljubljanska parkirišča in tržnice so imela zaradi epidemije nižje prihodke. Foto: Voranc Vogel



Okužbe, čakanje na delo, neplačevanje računov

Skupino Javni holding, ki zaposluje 2760 ljudi, sestavljajo matična družba Javni holding Ljubljana z odvisnimi podjetji Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP. Podjetji Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) in Žale sicer nista del skupine (sta namreč v lasti MOL), vendar ljubljanski holding zanju izvaja strokovne in podporne dejavnosti. V Javnem holdingu, ki ga že 18 let vodi, menijo, da »sprejeti državni ukrepi za zajezitev širjenja in obvladovanja epidemije covid-19, glede na naravo storitev, ki jih izvajajo, niso imeli bistvenega vpliva na poslovanje.«Prve ocene namreč kažejo, da so lanski prihodki holdinga znašali dobrih 15,7 milijona evrov, medtem ko so leto prej ustvarili 10,9 milijona evrov. A pozor! Ocenjeni lanski prihodki vključujejo prenos dobrega milijona evrov čistega dobička iz podjetja Voka Snaga in še dodatnih 2,7 milijona evrov dobička ljubljanske Energetike. Tako bodo na holdingu poslovno leto zaključili z več kot 4,8 milijona evrov dobička. Za primerjavo: leto prej so ustvarili le dobrih 776 tisoč evrov dobička. Sicer pa je v družbi 201 zaposlen, povprečna mesečna plača pa je visoka in znaša 2877 evrov bruto. Podrobnejši pogled v poslovanje javnih podjetij kaže na drugačno sliko poslovanja javnih podjetij med epidemijo, ki je seveda vplivala na večino gospodarskih družb v državi.Na holdingu priznavajo, da je bilo najbolj na udaru poslovanje družbe LPP. Izpad lanskih prihodkov je namreč v primerjavi z letom 2019 znašal kar 14,2 milijona evrov in »je bil delno nadomeščen z državno pomočijo, v oceni prihodkov pa sicer še ni upoštevan vpliv zakonskega paketa PKP 7.« A prve ocene kažejo, da bo družba lansko poslovno leto končala s 46,7 milijona evrov prihodkov (kar je dobrih osem milijonov manj kot leta 2019) in z okoli 2,4 milijona evrov izgube. Še leto prej so na LPP ustvarili dobrih 256 tisoč evrov dobička.Tudi na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah (LPT) so imeli lani za okoli štiri milijone evrov manjše prihodke, kar je posledica ustavitve javnega prometa, uvedbe brezplačnega parkiranja na občinskih parkiriščih, skrajšanega obratovalnega časa tržnic in oproščenega plačila najemnin za najemnike prodajnih in poslovnih prostorov. Po prvih ocenah bo podjetje lansko poslovno leto zaključilo z vsaj poldrugim milijonom evrov izgube.Prihodki podjetja Voka Snaga, ki je še leta 2019 ustvarilo 96,4 milijona evrov prihodkov, so se lani znižali za 4,9 milijona evrov na 91,5 milijona evrov. A kot zatrjuje vodstvo holdinga, je družba lani vse dejavnosti izvajala v običajnem obsegu. »Ocenjeni prihodki Žal so se lani v primerjavi z letom 2019 povečali zaradi povečanega obsega storitev« pa bistveno povišanje lanskih prihodkov ocenjujejo na holdingu. Na Žalah so, denimo, še leta 2019 ustvarili 8,9 milijona evrov prihodkov, lani pa kar 9,6 milijona evrov.Podvojil pa se je tudi dobiček – z dobrih 156 tisočakov v letu 2019 je lani poskočil na okoli 389 tisočakov. Ljubljanske Energetike epidemija ni pomembno prizadela, so se pa prihodki družbe znižali zaradi nižjih prodajnih cen energentov. Podjetje je po prvih ocenah lani ustvarilo 143,7 milijona evrov prihodkov in 5,9 milijona evrov dobička.Ker je veliko okuženih na delovnih mestih, nas je zanimalo, koliko okužb so zaznali v javnih podjetjih. Med 2760 zaposlenimi je bilo 209 okuženih, kar predstavlja dobrih 7,5 odstotka vseh zaposlenih. Tako kot v spomladanskem je bilo tudi v jesenskem valu največ zaposlenih napotenih na čakanje v LPP. Teh je bilo v začetku lanskega decembra kar 736 oziroma 82,6 odstotka vseh zaposlenih. V Energetiki in LPT so na čakanje napotili majhno število sodelavcev (Energetika štiri, LPT pa 23 zaposlenih), v matičnem holdingu, na Voka Snagi in Žalah pa v drugem valu epidemije nikogar.Ker številna gospodinjstva zaradi izgube zaposlitev ne morejo plačevati položnic, se postavlja vprašanje, koliko znašajo dolgovi gospodinjstev zaradi neplačanih računov. Odgovorili so nam, da so imela javna podjetja lani vloženih 1800 izvršb (tako za pravne kot fizične osebe), vrednost terjatev do fizičnih oseb (starejših od 90 dni), ki jim javna podjetja izdajajo račune, je bila konec oktobra lani okoli 1,6 milijona evrov, najvišja lani neplačana položnica za gospodinjstvo pa je znašala kar 5.825 evrov. »Energetika Ljubljana je izdala račun za enoletno dobavo zemeljskega plina na odjemnem mestu, za katerega se je izkazalo, da gre za nedovoljeni odjem. Vložena je bila izvršba na nepremičnino, postopek pa še poteka«, so pojasnili na holdingu.