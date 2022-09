Končno plačilo tudi s kreditno kartico

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanskem mestnem javnem potniškem prometu so skorajda edino prevozno sredstvo avtobusi, saj se z vlaki med maloštevilnimi mestnimi železniškimi postajališči in postajami vozi le malo potnikov. V javnem podjetju LPP redno pomlajujejo vozni park, napovedana hitra sprememba mestnega odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov pa bo v prihodnosti med drugim omogočila tudi plačilo prevoza z drugimi plačilnimi in kreditnimi karticami, ne le z urbano.