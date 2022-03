Končno začetek gradnje vodiške obvoznice

Pristojni državni organi so več let snovali in obljubljali gradnjo dobrih dveh kilometrov obvoznice mimo Vodic, danes pa so ob prisotnosti infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka, kmetijskega ministra Jožeta Podgorška in vodiškega župana Aca Franca Šuštarja vendarle simbolno zasadili prvo lopato za izvedbo tega cestnega projekta. Naložba bo stala slabih 7 milijonov evrov in bo predvidoma končana maja prihodnje leto, torej po 15 mesecih od uvedbe izvajalca v delo.

Več kot 2000 težkih tovornih vozil se vsak dan vije skozi Vodice. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Skozi Vodice se vsak dan po Kamniški cesti vozi več kot deset tisoč motornih vozil, od tega več kot dva tisoč težkih tovornjakov. Sporazum o sofinanciranju gradnje obvoznice Vodice so na ministrstvu za infrastrukturo podpisali februarja lani. Vrednost projekta je bila sprva ocenjena na 12,6 milijona evrov, pristojni so ob podpisu sporazuma o sofinanciranju ocenili, da bo dejanska cena gradnje med šestimi in sedmimi milijoni evrov. Na javni razpis direkcije za infrastrukturo (Drsi) je prispelo šest ponudb, komisija je julija lani izbrala najcenejšo ponudbo ljubljanskega podjetja KPL. Ta namerava 2,3 kilometra dolgo vodiško obvoznico zgraditi za 6,9 milijona evrov. Pri tem bo direkcija zagotovila 5,88 milijona evrov, Dars slabih 600.000 evrov in vodiška občina skoraj pol milijona evrov.

Kmalu nov razpis

Z novim cestnim odsekom Vodice–Moste pri Komendi se bo bistveno povečala varnost za vse udeležence v prometu in izboljšala kakovost bivanja prebivalcev v občinskem središču, je prepričan vodiški župan Šuštar. Prav tako bo nova cesta pomembno vplivala na pretočnost vozil v tranzitu. Nova obvoznica je v Vodicah le prvi del ureditve neustreznih prometnih, varnostnih in bivanjskih razmer v občini, je dodal sogovornik. Zdaj pričakuje izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje komunalne in cestne infrastrukture na državni cesti v Skaručni, gradnjo hodnika za pešce na državni cesti Vodice–Zapoge ter podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije državne Brniške ceste skozi naselje v Vodicah.

Gradnja se je vendarle začela. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Branko Bogovič, vodja vodiške civilne iniciative, ki je s protestnimi shodi opozarjala politike in odgovorne državne uradnike na nevzdržne prometne razmere, je dejal, da civilna iniciativa zdaj končuje delo. Začetek gradnje obvoznice je komentiral kot uspeh, kot popoln neuspeh pa označil dejstvo, da bo morala lokalna skupnost za državno cesto prispevati skoraj pol milijona evrov. Vodiška občina je namreč sprva nasprotovala sofinanciranju državnega projekta z občinskim denarjem, vendar so jih na direkciji za infrastrukturo prepričali, da ministrstvo za infrastrukturo z vsemi občinami, kjer se gradijo obvoznice, sklene podoben sporazum na podlagi 48. člena zakona o cestah. Ta določa, da denar za gradnjo obvozne ceste zagotavljata oba deležnika, torej država in občina.