Koseški bajer še zaprt, a virusa ni več

Potem ko so zaradi že tretjega odkritega primera aviarne influence oziroma ptičje gripe v neposredni bližini Koseškega bajerja prejšnjo soboto to območje začasno zaprli, so danes iz službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib sporočili dobro novico. Namreč, novih primerov obolenja pri labodih niso zaznali. Kot pravijo, pet labodov živahno plava in preletava bajer, na to območje pa se je vrnilo tudi veliko ptic, predvsem rac mlakaric.



Prav tako ugotavljajo, da velika večina obiskovalcev upošteva omejitev gibanja v okolici Koseškega bajerja, z informiranjem pa se je povečal tudi delež obiskovalcev, ki razumejo, zakaj je omejitev potrebna. Na Voka-Snagi, ki upravlja ta ljubljanski krajinski park, poudarjajo, da so se na državni ravni že začeli pogovori o pripravi ukrepov za učinkovitejše odzivanje v podobnih primerih, predvsem ko gre za sobivanje mesta in narave. Hkrati dodajajo, da bo prepoved dostopa nepooblaščenih oseb do Koseškega bajerja predvidoma trajala do 4. januarja prihodnje leto.

