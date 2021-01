KPK tri župane pozval k odstopu

Medtem ko se še vedno ni polegel prah v zvezi z imenovanjem Tomaža Kačarja za direktorja vrhniške komunale, ki ga je izbral vrhniški župan Daniel Cukjati, je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zdaj sklenila, da morajo občine do prihodnjega meseca uskladiti odlok o ustanovitvi komunalnega podjetja z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Župani občin Vrhnika, Log - Dragomer in Borovnica so namreč hkrati tudi člani skupščine tega javnega podjetja, kar pa ne smejo biti. Vrhniški župan Daniel Cukjati pravi, da se v občini tega zavedajo ter da je v pripravi osnutek novega odloka, ki bo nared v nekaj mesecih. Glede imenovanja Tomaža Kačarja za direktorja komunale septembra lani pa je pojasnil, da je to moral storiti, čeprav z ostalima dvema županoma ni bilo doseženo soglasje.