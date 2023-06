Kulture poln Kongresni trg

V nadaljevanju preberite:

Sinoči so v Ljubljani s koncertom Big banda orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada, z gostjama Neisho in Jano Šušteršič, odprli festival Junij v Ljubljani. Na Kongresnem trgu se bo do 21. junija zvrstilo več kot 40 brezplačnih dogodkov s približno 400 nastopajočimi.