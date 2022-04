Leto hibridne kulture

V nadaljevanju preberite:

Tokratno poročilo o izvajanju strategije razvoja kulture v MOL med letoma 2020 in 2023 (v ponedeljek ga bodo obravnavali mestni svetniki) je že drugo po vrsti in vključuje predvsem dejavnosti v minulem letu. Na občinskem oddelku za kulturo ugotavljajo, da je bilo lani za umetniško ustvarjalno skupnost in celotno področje kulture ter za vse, ki delujejo v podpornih sistemih, še težje kot leta 2020. Poročilo vsebuje tudi usmeritve kulturne dejavnosti do leta 2027, obravnavali p aga bodo v ponedeljek na seji mestnega sveta.