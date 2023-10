Ljubljana bogatejša za novi glasbeni oder

V nadaljevanju preberite:

V najvišjem nadstropju Kluba 300 v Dravljah so nedavno odprli čisto »pravi« jazz klub, kakršnega prestolnica do zdaj še ni imela. Jazz klub 300 premore prefinjen klubski ambient mehkih linij, pridušene svetlobe in kristalno čistega zvoka, pravi Sabina Franko Šešok, solastnica in vodja projektov Kluba 300.