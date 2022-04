Ljubljana je zelo prijetno mesto, ravno dovolj veliko

V nadaljevanju preberite:

Filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka Renata Salecl je znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti in profesorica, ki je predavala na številnih svetovnih univerzah. Je svetovljanka, ki se odlično počuti v Ljubljani.