Ljubljančani dočakali 500 novih najemnih stanovanj

»Ob jubilejni 30. obletnici delovanja republiškega sklada se lahko pohvalimo, da smo v zadnjega pol leta po državi zagotovili 1887 javnih najemnih stanovanj,« pravi direktor sklada Črtomir Remec. S posojilom v višini okoli 70 milijonov evrov, ki ga bo sklad v prihodnje najel pri evropski banki CEB, načrtujejo gradnjo še dodatnih 906 stanovanj na desetih lokacijah po Sloveniji.

Najemniki v 174 občinskih stanovanjih bodo v začetku prihodnjega leta dobili nove sosede. Državni sklad bo namreč srečnežem podelil ključe 498 stanovanj. FOTO: Voranc Vogel

S posojilom Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) v višini 50 milijonov evrov je republiški stanovanjski sklad do zdaj zgradil 819 stanovanj (gre za projekt Skupnost za mlade na Gerbičevi, sosesko na Novem Brdu in prvo fazo mariborske soseske Pod Pekrsko gorco), 339 so jih kupili na trgu, sofinancirajo pa tudi gradnjo občinskih skladov, ki zagotavljajo 729 stanovanj. Najbolj zaželeno in dolgo pričakovano pa je bilo dokončanje ljubljanske soseske Novo Brdo, ki so jo včeraj po dveh letih od položitve temeljnega kamna tudi uradno predali namenu.

V naselju, ki velja za enega izmed največjih projektov državnega sklada, je v 18 večstanovanjskih sodobnih objektih 498 javnih najemnih stanovanj, od tega je 25 oskrbovanih, na voljo pa je tudi 522 parkirnih mest. Polovico sredstev za 56,8 milijona evrov vredno investicijo v to sosesko je državni sklad črpal iz posojila Razvojne banke Sveta Evrope (CEB). Ker v prestolnici kronično primanjkuje javnih najemnih stanovanj, je logično, da bo za najem skladovih stanovanj na Novem Brdu med Ljubljančani vladalo veliko zanimanje. Po besedah direktorja sklada Črtomirja Remca bodo razpis za najem stanovanj na Novem Brdu predvidoma objavili do konca leta, višina stroškovne najemnine pa za zdaj še ni znana.

V soseski v lasti republiškega sklada je 25 stanovanj namenjenih starejšim od 65 let. FOTO: Voranc Vogel

56,8 milijona evrov znaša investicija v sosesko Novo Brdo

Kmalu višje stroškovne najemnine

»Gre namreč za računovodsko kategorijo, ki je povezana s stroški gradnje nove soseske in z odplačilom posojila. Ko bo objavljen razpis za najem stanovanj, bo znana tudi višina stroškovne najemnine, bo pa ta zagotovo višja od zdajšnje,« pravi Remec. Trenutno je treba za najem v skladovih stanovanjih plačati 6,5 evra za kvadratni meter, a je ta cena po Remčevem mnenju nevzdržna. »Ocenjujemo, da se bo stroškovna najemnina zvišala na okoli osem evrov za kvadratni meter,« pravi prvi mož sklada. To pomeni, da bi najemnik za okoli 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v prihodnje moral odšteti 480 evrov mesečne najemnine.

Najemnina v skladovih stanovanjih znaša 6,5 evra za kvadratni meter, a je ta cena po mnenju šefa sklada Remca postala nevzdržna in se bo zvišala. FOTO: Voranc Vogel

To pa je še vedno bistveno ceneje, kot se v glavnem mestu trenutno gibajo tržne najemnine. »Vsi tisti, ki so kandidirali na seznamu za občinska neprofitna stanovanja, vendar jih še niso dobili, imajo seveda pravico do subvencije najemnin,« dodaja Remec. Republiški sklad v Ljubljani trenutno gradi 40 stanovanj na Dolgem mostu, (dokončana naj bi bila prihodnje leto), v prihodnje pa se obeta še okoli 400 stanovanj v Podutiku.

Stanovanja so velika od 30 do 80 kvadratnih metrov. FOTO: Voranc Vogel

906 stanovanj bo republiški sklad zgradil z 70-milijonskim posojilom

Pričakujejo 70-milijonsko posojilo

»Za naslednje posojilo v višini 70 milijonov evrov načrtujemo gradnjo 906 javnih najemnih stanovanj na desetih lokacijah, od Lendave do Kopra. Hkrati imamo v razpisih za občine in občinske sklade in za nakup na trgu trenutno zagotovljenih 17 milijonov evrov, vendar smo v rebalans proračuna dodali še pet milijonov evrov za nakup stanovanj in zemljišč. Želimo pa si, da bi iz Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je predvidenih 60 milijonov evrov evropskih sredstev, del tega denarja dobili tudi na skladu in ga namenili za razpise občinskih stanovanjskih skladov,« o načrtih še pove Črtomir Remec.