Minister Props razrešil načelnico ljubljanske upravne enote Andrejo Erjavec

Minister za javno upravo Franc Props je razrešil načelnico Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, so sporočili z ministrstva. To je storil skladno z zakonom o javnih uslužbencih, ki določa, da lahko minister v letu od nastopa funkcije načelnika razreši. Vršilca dolžnosti upravne enote Marka Grujičića bo minister imenoval danes.

Franc Props FOTO: Blaž Samec/Delo

Sporočili so še, da ministru razrešitve načelnika ni treba posebej obrazložiti. Če ga razreši, skladno z zakonom o javnih uslužbencih imenuje vršilca dolžnosti načelnika brez javnega natečaja za največ šest mesecev. Na ta položaj brez javnega natečaja imenuje osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Minister je uradniškemu svetu, ki skrbi za izvajanje izbire uradnikov, podal predlog za začetek postopka posebnega javnega natečaja za izbor in imenovanje novega načelnika ljubljanske upravne enote.

Upravna enota Ljubljana je ena od 34 od skupno 58 upravnih enot, na katerih so 15. maja začeli stavkati vsakodnevno. Zaposleni na upravnih enotah zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in tudi povečanje kadrovskega načrta na določenih upravnih enotah.

Na Upravni enoti Ljubljana so prejšnji teden prešli na spremenjen način dela. Na spletni strani stranke obveščajo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani. Stranke pa se lahko v času uradnih ur oglasijo na upravni enoti bodisi na Linhartovi cesti bodisi v Tobačni ulici in počakajo, da pridejo na vrsto.