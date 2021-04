Ministrstvo Škofljico opozarja na kršitve

V nadaljevanju preberite:



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pozvalo vodstvo škofljiške občine, naj takoj prekine z informativnim zbiranjem ponudb za ugotavljanje interesa za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje kot zasebnega vrtca s koncesijo. Občini ministrstvo očita kršitev več predpisov. Ogorčenje nad početjem lokalne skupnosti so izrazili tudi v reprezentativnem združenju Skupnost vrtcev Slovenije (SVS). Statusa vrtca ne morejo in ne smejo reševati tako na hitro z oddajo v roke zasebniku, ne da bi bile iz poziva razvidne reference s področja predšolske vzgoje, pedagogike in med drugi tudi iz socialnega menedžmenta.