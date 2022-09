Moščanski blokovski piknik

V nadaljevanju preberite:

Pred kulturnim domom Španski borci v Mostah se bo danes popoldne začela peta edicija Moste Open, ko zavod En-Knap in Mladinska postaja za en dan s pomočjo društev in lokalnih skupin oživita sosesko in jo napolnita s kulturnim, ekološkim, kulinaričnim, glasbenim, otroškim in mladinskim programom.