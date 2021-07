Na Igu okrog 2500 uporabnikov brez vode

Vodo iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok v občini Ig je v naseljih Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Suša zaradi onesnaženja z naftnimi derivati prepovedano uporabljati. Onesnaženje se je po navedbah iz občine zgodilo na vodnem viru Šumnik. Na občini Ig še pojasnjujejo, da tamkajšnje prebivalce o nadaljnjih aktivnostih obveščajo prek spletne strani občine, oglasnih desk in radia. Župan Janez Cimerman pa apelira na občane, naj prepoved upoštevajo, in napoveduje, da bodo uporabnike na tem območju oskrbeli s pitno vodo.



Domačini so rahel vonj po nafti zaznali že v soboto, vonj po nafti je bil zaznan tudi včeraj, ko so pristojni iz zavoda za zdravstveno varstvo vzeli vzorce vode. Župan pravi, da ni jasno, niti kako se je onesnaženje zgodilo niti kako močno je. V vodnih rezervoarjih tudi ni zaznati sledi nafte. Za natančnejše podatke o dimenzijah onesnaženja pa bo treba počakati še na laboratorijske izvide.



Vsekakor so vse občinske ekipe na terenu, saj gre za okrog 2500 uporabnikov. Zaprli so vse štiri aktivne vrtine tega vodovodnega sistema, ki pa se delno napaja tudi iz površinskega vodotoka, potoka pri Zapotoku. Prav tega, da se je onesnaženje z nafto ali kurilnim oljem zgodilo pri izviru, se župan najbolj boji. Cimerman ne verjame, da se je onesnaženje zgodilo na Blokah, čeprav bi bilo tudi to možno.



Na sestanku s pripadniki civilne zaščite in gasilci se bodo še danes dogovorili, kako bodo dovažali ustekleničeno vodo. Župan pravi, da so gasilci dobro opremljeni, tako za črpanje vode kot za prevoz.



Je pa župan slabe volje, ker posamezniki ne upoštevajo omejitev na vodovarstvenih območjih. Nekateri imajo dvojne sisteme za vodovodno vodo in kapnico, ki niso strogo ločeni. Ob suši z občine opozarjajo na varčevanje z vodo, a se takrat poraba vode, nasprotno, celo poveča.



Janez Cimerman ugotavlja, da se vse premalo zavedamo pomena vode, nujnosti varovanja vodnih virov in vse narave, seveda pa upa, da se ne bo zgodila katastrofa. Opozarja tudi, da se voda z njihovega območja steka tudi proti vodarni Brest, ki je del ljubljanskega vodovodnega sistema.

