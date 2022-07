Na najboljša kmetijska zemljišča odlagali material

V nadaljevanju preberite:

Občina Komenda ne bi smela odlagati kakršnegakoli materiala na zemljišča, kjer je že več let predvidena gradnja suhega zadrževalnika na potoku Tunjščica. Za kaj takega bi bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, do takrat pa odlaganje materiala ni dovoljeno niti za ureditev zadrževalnika niti za kateri drug namen, pravijo na območni enoti zavoda za varstvo narave (OE ZRSVN) v Kranju. Na direkciji za vode (DRSV), ki bo investitor projekta, zdaj pripravljajo dokumentacijo za javno naročilo za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev.