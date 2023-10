Na območju Malega Grabna še ta mesec nova brv

V nadaljevanju preberite:

Na dan katastrofalnih poplav, natančneje 4. avgusta, so na območju Malega Grabna delavci enega izmed gradbenih podjetij porušili tamkajšnji most. Po besedah bralca Dela so to izvedli zelo nenavadno. Most so namreč zrušili naravnost v Gradaščico in ga nato iz struge izvlekli na kopno. Vse kaže, da bodo novo brv postavili že do konca meseca.