Na območju Nature 2000 zgradili kar hidroelektrarno

Na varovanem območju reke Krke je ljubljansko podjetje Kenir zgradilo malo hidroelektrarno Brežna, za katero je investitor leta 2018 pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdala pa ga je upravna enota v Grosupljem. A ker gradnja ni potekala v skladu z upravnim dovoljenjem, je gradbeni inšpektor junija lani izdal odločbo o takojšnji ustavitvi vseh del. V inšpekcijski odločbi je med drugim zapisano, da mora družba Kenir v okviru male hidroelektrarne (MHE) na Bregu pri Žužemberku takoj ustaviti gradnjo jezu in ribje steze, saj to počne v nasprotju s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Preberite tudi, kaj pravijo na zavodu za varstvo narave in zakaj je grosupeljska upravna enota izdala upravno dovoljenje za objekt, ki spada pod krajevno pristojnost novomeške upravne enote.