Nad poletnim gledališčem končno streha

v nadaljevanju preberite:

Križanke bodo končno spet koncertno zaživele. Kultno koncertno prizorišče je bilo namreč šest let brez strehe. Zdaj že postavljena nova streha nad poletnim gledališčem, ki jo je zasnoval arhitekt profesor Peter Gabrijelčič, varuje nastopajoče in obiskovalce, ni pa še znano, kdaj bo tam tudi prvi koncert in kdo bo nastopil.

Darko Brlek, direktor Ljubljana Festivala, ki upravlja s poletnim gledališčem Križanke, pravi, da so vsi upali, da bo prizorišče zaprto samo eno leto oziroma do naslednje sezone. »Potem se je izkazalo, da je stavba, ki obkroža poletno gledališče Križank, statično v tako slabem stanju, da se strehe ni dalo ponovno vpeti tako, kot je bila prej, v stavbo Srednje šole za fotografijo in oblikovanje. To je bila seveda prva ideja in bi bila tudi cenejša in hitrejša. Hkrati se je razkrilo, da je nujna prenova celotnih Križank in da bo to zelo zahteven projekt. Upam, da se ga bomo kmalu lotili. Stavba nekdanjega samostana, v katerem je šola, je namreč v kritičnem stanju,« pojasnjuje Brlek.