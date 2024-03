Najbolj intimen glasbeni festival se širi po Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Vse bolj popularen in vse večji mini glasbeni in umetniški Kavč festival se bo začel prihodnji ponedeljek in bo trajal do sobote, 23. marca. Večina od 209 dogodkov bo v Ljubljani, drugi pa bodo po različnih krajih po Sloveniji. Vse dogodke koordinira ekipa prostovoljcev festivala Plavajoči grad, dogodki pa so dveh vrst, in sicer intimni skriti in odprti prostori. Pri prvih gre za to, da posamezniki gostijo nastopajoče in občinstvo v svojih dnevnih sobah in drugih prostorih, odprti dogodki pa so v različnih klubih in drugih javnih prostorih. Nekaj posebnega je intervencija v javni prostor Halo Muska! ter neke vrste radio – Kavč Live.