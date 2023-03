Največji klubski festival v Ljubljani

V ljubljanskem Orto baru bo od 30. marca do 29. aprila potekal že 23. mednarodni klubski festival Orto Fest. Do zdaj je gostil že več kot 700 glasbenih skupin in izvajalcev. Tudi letos bo Orto Fest žanrsko izjemno barvit, na njem pa bo nastopilo kar dvajset domačih in deset tujih glasbenih izvajalcev, med njimi so skupine Big Foot Mama, Dan D, Koala Voice, Paraf, Crvena jabuka, Slon in Sadež, Elvis Jackson, Niet, Swallow The Sun, Avatarium, Metropolis in drugi.

Otvoritveni in prvi koncert skupine Big Foot Mama 30. marca je že razprodan, so pa še na voljo vstopnice za njihov koncert dan kasneje, torej 31. marca. Skupina Russkaja, ki je delovala na Dunaju, je zaradi političnih razmer prenehala delovati in ne bo nastopila. Prav tako ne bo sprva načrtovanega koncerta reške skupine Let 3, saj je ta zadržana zaradi obveznosti, povezanih z Eurosongom, ki so jih doletele po presenetljivi zmagi na Dori. Skupina obžaluje nastalo situacijo, a obljublja, da bo v novem terminu koncerta, ki bo 20. oktobra, dala vse od sebe. In ker ekipa Orto Festa skrbi, da bo festival odlično potekal, so v termin, ki je bil predviden za Let 3, to je petek, 7. aprila, na program uvrstili drugo vrhunsko reško skupino Paraf, ob njih pa bodo nastopili še Grč.

Koala Voice so vse bolj uveljavljena mlajša glasbena skupina. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Mlade nade slovenske glasbe

Kot je o prihajajočem Orto Festu povedala soorganizatorka Kaja Kosem iz KUD Bum bum banana, jim je tudi letos uspelo pripraviti zdaj že kar 23. Orto Fest, ki je žanrsko še malce bolj pester, kot so bili prejšnji. »Vesela sem, da je bil odziv nastopajočih skupin pozitiven in spodbuden ter se jim vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. Tudi letošnji Orto Fest je celomesečni praznik slovenske klubske glasbe, pri katerem sodelujejo številna zveneča tuja glasbena imena. Poleg njih bodo tudi letos nastopili številni mladi upi in že uveljavljena imena slovenske glasbene scene.«

Za ta festival je namreč značilno, da se mladi glasbeniki in glasbenice lahko učijo od starejših na istem odru, kar je zelo pomembno tudi za razvoj glasbe v Sloveniji. To je tudi eden izmed glavnih ciljev Orto Festa kot valilnice mladih, perspektivnih slovenskih glasbenih izvajalcev in skupin.

Skupina Regen je ena najbolj obetavnih mladih rockovskih zasedb. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi spremljevalne dejavnosti

»Vzporedno želimo spodbujati tudi drugo delo na glasbenih prireditvah, ki je velikokrat bolj v ozadju in s tem hitro spregledano – tonsko delo, osvetlitev, promocija, sama izvedba dogodkov in drugo. Upamo, da bo letošnji Orto Fest deležen čim večje medijske pozornosti – s tem pa promocije nastopajočih skupin in klubske scene nasploh. Ta je pogosto, kljub svoji kakovosti, zapostavljena in se zaradi tega mlade skupine ne morejo prebiti v javnost. Tudi lani smo kandidirali na občinskem razpisu in odgovor še čakamo. Upamo, da bomo po 23 letih končno uspeli in bo tako izvedba letošnjega Orto Festa lažja,« je še poudarila Kosmova.

Če se bo letošnji Orto Fest začel s tremi koncerti dveh največjih domačih rockovskih zasedb, Big Foot Mama v četrtek, 30., in v petek, 31. marca, ter naslednji dan v soboto, 1. aprila, s skupino Dan D, bo zaključek ravno obraten. Na zaključnem koncertnem večeru v soboto, 29. aprila, bosta nastopili dve zelo obetajoči domači skupini, in sicer indie rock zasedba Regen in rock skupina Plateau.