Norijo, zmerjajo in ogrožajo pešce

Sliši se zares čudno in kar nezaslišano, dostavljavci hrane so zaradi hitenja in vneme, da bi opravili čim več dostav in tako čim več zaslužili, postali v mestnem središču Ljubljane neprijetni in za pešce nevarni. Ker je bilo incidentov in pritožb v zadnjih mesecih iz dneva v dan več, so na pobudo Mestne občine Ljubljana dosegli dogovor med MOL in dvema največjima podjetjema za dostavo hrane, Glovo in Wolt, da bodo vsi raznašalci na kolesih in motorjih označeni s številkami. Razmere so postale zares nevzdržne. Sodu je izbil dno dogodek na Cankarjevi ulici pred tedni, ko je dostavljavec Wolta na motorju ob opozorilu mestnih redarjev, da je na območju cone za pešce, dobesedno zapeljal v redarja in ju napadel. Pogosto so dostavljavci sikali in zmerjali pešce v središču mesta in celo stanovalce pred bloki, zakaj se jim ne umaknejo s poti.

Identifikacijska

številka na torbi

Župan Zoran Janković je poudaril, da so zadnje mesece dobili od tri do deset pritožb na dan o neprimernem in agresivnem obnašanju raznašalcev. Seveda bi kurirje mestni redarji ali policija zaradi vožnje po peš coni ali agresivnega obnašanja oglobili ali jih celo kazensko ovadili, vendar je pogoj za to, da jih dobijo pri dejanju samem. To pa ni mogoče, saj so dostavljavci hrane oziroma kurirji praviloma zelo hitri, ker se jim mudi, in jih občani ne moremo niti okarati.

Zato so na MOL obema podjetjema dali pobudo za dogovor, ki bi stvari uredil. Po dveh mesecih so odločili, da bodo vsi raznašalci podjetja Glovo in Wolt imeli na raznašalnih torbah pripeto jasno vidno številko.

»Gre za prvi korak urejanja zelo resne problematike,« je pojasnil župan Janković in dodal, da noben dostavljavec hrane ne more voziti med pešci in jih ogrožati.

Na redni torkovi tiskovni konferenci župana sta sodelovala tudi Clemens Brugger, generalni direktor podjetja Wolt Slovenija, in Blaž Marovt, regionalni vodja kurirjev pri podjetju Glovo. Oba sta poudarila, da je skupni cilj pobude in trenutne rešitve z identifikacijskimi številkami varen promet, tako za prebivalce kot za dostavljavce.

Brugger je opozoril, da gre vendarle za peščico kršiteljev, ki jim bodo odslej na podlagi prijav posvetili več pozornosti. Župan je poudaril, da je to uvodni, mehki prijem urejanja problematike. »Če pa se situacija ne bo popravila, potem bomo morali stvar reševati na mestnem svetu, kjer bomo sprejeli pravila.«

Na Čopovi med pešci Foto Matej Družnik

Šest tisoč dostav na dan

Direktor Brugger je povedal, da pri Woltu v Ljubljani opravijo od pet do šest tisoč dostav na dan. Pri njih 50 najboljših dostavljavcev zasluži tudi 2000 evrov na mesec. Sicer povprečno delajo 55 ur na mesec in zaslužijo 600 evrov.

Delo je zlasti med počitnicami za mlade in študente zelo privlačno. Pred dnevi smo srečali raznašalko Ino na kolesu. Povedala nam je, da dela okoli štiri ure na dan in da ji je to dober trening, pri katerem dobro zasluži. Tudi 11 evrov na uro, kar resnici na ljubo ni slabo.

Na tiskovni konferenci prisotni dostavljavec Tom Borkovič je povedal, da lahko raznašalec kakšno dostavo, če mu ni všeč ali mu ni zanimiva, tudi zavrne. Marovt pa je potrdil, da so kakšnega kurirja zaradi nesramnosti tudi že odpustili. Dogovor oziroma številka ne predvideva kaznovanja, saj bi moral kršitelja na kraju samem zalotiti redar ali policist. Zato sta za zdaj pretežni del odgovornosti, da zadeve uredijo, prevzeli obe podjetji.