Novi pogoji za gostinske vrtove in prodajo kostanja

Mestni svetniki bodo konec meseca po hitrem postopku odločali o spremembah občinskega odloka o posebni rabi javnih površin v Ljubljani (in jih zagotovo tudi sprejeli). Pristojni oddelek predlaga vrsto sprememb za vse najemnike, ki so na podlagi javnega razpisa o dražbi na javni površini v lasti MOL postavili gostinske vrtove, kioske in utice za prodajo kostanja. Med drugim so se tik pred začetkom sezone peke kostanja na ljubljanskih ulicah odločili, da bodo lokacije oddali za največ štiri zaporedna leta in ne le od prvega oktobra do konca januarja. A bo ta sprememba za prodajalce (vročega) kostanja očitno začela veljati šele prihodnje leto.

Lokacije za gostinske vrtove na občinskih površinah bodo na magistratu oddajali za največ štiri leta. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Iz gradiva za sejo mestnega sveta je razvidno, da je omenjeni občinski odlok v veljavi že od leta 2016, nazadnje pa so ga spremenili oziroma dopolnili pred tremi leti. Po mnenju občinskih uradnikov je treba odlok spet spremeniti in s tem poenotiti čas trajanja pravice najemnikov za rabo javnih površin v Ljubljani. Gre za najemnike, ki so bili izbrani na občinskih dražbah in imajo na javnih površinah v mestu postavljene gostinske vrtove, kioske in utice za prodajo kostanja.

Novi pogoji pa bodo veljali tudi za tiste primere, ko so bili najemniki na dražbah izbrani in so tudi pridobili pravice za rabo javnih površin, a niso sezonskega ali enkratnega značaja. Na magistratu želijo v odlok dodati tudi alinejo, s katero bodo prepovedali pritrjevanje gostinske opreme na javni površini, razen kadar to dovoli pristojni organ. Prav tako želijo prepovedati promocijo prodaje izdelkov ali blagovnih znamk ter postavitve samopostrežnih avtomatov na javnih površinah.

Najemniki bi javne površine po novem zakupili za štiri leta. Spremembe veljajo tudi za prodajalce utic za peko kostanja. Kazni od 800 do 1500 evrov za tiste, ki bi izvajali promocije izdelkov na ulicah.

Prodaja kostanja po novem

Ker je prodaja kostanja v za to posebej postavljenih uticah tik pred vrati (prodaja tega jesenskega sadeža se namreč v Ljubljani praviloma začne že čez enajst dni), je zanimivo, da bodo spremembe tega odloka očitno začele veljati šele prihodnje leto. Na MOL namreč predlagajo, da bi izbrani najemnik posamezne lokacije utico v štirih zaporednih letih lahko postavil vsako leto od 1. oktobra do 31. januarja.

Ravno ta teden, natančneje v torek, se je namreč končala javna dražba za postavitev utic za peko in prodajo kostanja za obdobje od 1. oktobra do 31. januarja prihodnje leto. Ponudbe za šest lokacij: pri Tromostovju, na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico, na Bregu, v Miklošičevem parku, na Šubičevi cesti in Zaloški nasproti Tržnice Moste, so javno odpirali danes. Tudi tokrat je bilo največ zanimanja za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov, na dražbo pa so se prijavila štiri podjetja. A je izklicno ceno za 500 evrov zvišal le zastopnik podjetja Shari-Go, preostali trije dražitelji v ceno 9500 evrov namreč niso privolili. Na dražbo za najem na Cankarjevem nabrežju z izklicno ceno devet tisočakov so se prijavila tri podjetja, oddali pa so jo podjetju Bela-Fruta za 9500 evrov. Za najem utice na Bregu pri Novem trgu sta se potegovala dva dražitelja, za 7400 evrov so jo oddali pooblaščencu Kmetije Marko Krošelj. Na Slovenski cesti pa bo utico najel podjetnik Sandi Kadić za 1500 evrov, kolikor je znašala izklicna cena. Za utico na Zaloški cesti pa ponudbe niso prejeli, so potrdili na občini. Najemniki bodo sicer morali plačati še 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Da so te lokacije na javnih površinah v mestu zelo zaželene, priča lanski primer, ko je dražiteljem na javni dražbi prekipelo, češ da je zastopnik družbe Profrut Husnija Hajdarpašić na občino prišel le višat ceno najema. Lani konec septembra je bilo namreč na dražbi največ zanimanja prav za utice v strogem središču mesta na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov, na to dražbo pa so se takrat prijavili štirje ponudniki. Med njimi sta bila tudi zastopnika podjetij Profrut in Bela-Go, ki pa sta ceno višala vse do 51.500 evrov, ponudil jo je Hajdarpašić.

Gre za znanega ljubljanskega podjetnika, ki prek svojih družb med drugim najema gostinski vrt v neposredni bližini Tromostovja in ki kasneje ni niti prišel na podpis pogodbe na občini niti ni plačal dosežene cene. Dražitelji so takrat nasprotovali sistemu in pogojem dražbe in zatrjevali, da se je Hajdarpašić želel znebiti konkurence.

Kazni za avtomate in promocije izdelkov

V novelo odloka so občinski uradniki dodali tudi določilo, da se gostinska oprema ne sme več pritrjevati na javno površino, razen če to dovoli pristojni občinski organ. Izrecno pa se po novem prepovedujeta izvajanje promocijskih dejavnosti za prodajo izdelkov in blagovnih znamk ter postavljanje samopostrežnih avtomatov. V praksi se je namreč dogajalo, da so na javnih površinah promovirali telefone, športne copate in tudi parfume ter postavljali samopostrežne avtomate za jajca, mleko in podobno, kar pa v skladu z odlokom ni dovoljeno, piše v gradivu.

In kakšne bodo kazni? Posameznikom grozi denarna kazen v višini 250 evrov, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom v višini 1500 evrov, za odgovorne osebe pa je predpisana globa v višini 800 evrov. Še to: ker je občina prenovila Petkovškovo nabrežje, so se na magistratu tudi odločili, da celotno območje po novem velja kot območje za pešce, in ne le od Tromostovja do Resljeve ceste, kot je to določal veljavni občinski odlok.