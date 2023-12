Novi prostori za raziskovalce v Trnovem

V nadaljevanju preberite:

Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je nedavno izbrala zmagovalno rešitev za novo stavbo Kemijskega inštituta. Na javni natečaj, objavljen konec junija, je prispelo sedem elaboratov. Strokovna komisija pa je izbrala rešitev, ki je delo biroja Arhitektura Krušec ter arhitektov Vida Kurinčiča, Neže Novak, Kristjana Nemca, Lenarta Piana in Timoteja Resnika. Za gradnjo, ki bo potekala postopoma, so izbrani arhitekti ocenili, da bi morali v prvi fazi nameniti okoli 6,9 milijona evrov (brez DDV), v drugi fazi pa še okoli 7,5 milijona evrov (brez DDV). Skupaj z davkom bi torej za investicijo potrebovali dobrih 17,6 milijona evrov.