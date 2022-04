Novi upravni prostori zavoda Ljubljanski grad

Ob trasi tirne vzpenjače na Ljubljanski grad je stal zapuščen, delno porušen dvonadstropni objekt v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ni bil v uporabi. Ker ni bil primeren za obnovo, so ga porušili in zgradili novo stavbo, ki jo upravlja javni zavod Ljubljanski grad.

»Od ustanovitve javnega zavoda Ljubljanski grad, torej od leta 2010, razpolagamo s podatkom, da je na naslovu Stolba 8 stal zapuščen dvonadstropni objekt v lasti ljubljanske občine, ki je bil delno porušen in ni bil v uporabi. Po opravljeni analizi je bilo mnenje gradbenih strokovnjakov, da je primeren za rušenje, saj bi bila sama obnova stroškovno neprimerna,« je povedala Janja Rozman, vodja odnosov z javnostmi na Ljubljanskem gradu.

Zato je arhitekturni biro Ambient zasnoval tehnološko sodoben, trajnosten, nizkoenergetski dvoetažni objekt. Maja leta 2020 je Mestna občina Ljubljana podpisala gradbeno pogodbo z izvajalcem del, to je s podjetjem Dema plus. Hiša Na Stolbi je decembra lani pridobila uporabno dovoljenje, nedavno pa jo je prevzel v upravljanje Javni zavod Ljubljanski grad.

Objekt ima nove poslovne prostore in dva apartmaja. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Novi upravni prostori

Pritličje objekta je postalo del upravnih prostorov javnega zavoda, ki se je v zadnjih letih ob večanju aktivnosti na področju izvajanja kulturno-umetniških vsebin in turistične dejavnosti srečeval s pomanjkanjem prostorov za svoje zaposlene. Del zaposlenih se je tako nedavno že preselil v objekt, ki je v neposredni bližini Ljubljanskega gradu, kar omogoča hitro odzivnost zaposlenih pri opravljanju vsakdanjih obveznosti.

»Novi pisarniški prostori so namenjeni sodelavcem javnega zavoda Ljubljanski grad iz služb za računovodstvo, splošne in kadrovske zadeve, ki so bili pred tem kar nekaj časa v najetih prostorih na Kopitarjevi ulici ter tudi za zaposlene na področju tehničnih zadev, ki so bili nameščeni v manj primernih kletnih prostorih na Ljubljanskem gradu. Poleg tega so v novi stavbi še servisni prostori, delavnica za manjša popravila za sam objekt in vzpenjačo, skladišče, arhiv, prostor s kotlovnico in klimo ter sanitarije,« je povedala Janja Rozman.

Ljubljanski grad je po njenih besedah historičen prostor, ki ni bil grajen za potrebe pisarniških prostorov in večino prostorov na gradu je uporabljenih za dejavnosti, ki jih kot spomenik kulturnega pomena izvaja javni zavod Ljubljanski grad. »Z obnovami prostorov v zadnjem desetletju so se namreč dodajale tudi nove vsebine, posledica pa je tudi vse večje pomanjkanje pisarniških prostorov za zaposlene,« pravi sogovornica.

Gradnja stavbe Na Stolbi je stala 1,2milijona evrov. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Tudi apartmaja za oddajanje

Z novim objektom je Ljubljanski grad pridobil 377 kvadratnih metrov uporabnih površin, kjer so v pritličju ob pisarniških prostorih še pomožni servisni prostori, v nadstropju pa sta tudi prostora v velikosti 51 kvadratnih metrov, dostopna po zunanjih stopnicah, ki bosta, ko ju bodo še notranje opremili, apartmaja za oddajanje.

Janja Rozman je to podrobneje pojasnila z besedami, da »bomo skupaj z investitorico, torej Mestno občino Ljubljana, predstavili tudi namembnost teh dveh prostorov. V tem trenutku govorimo o namembnosti za izvajanje namestitvene dejavnosti. To ima zavod opredeljeno tudi v aktu o ustanovitvi, saj upravlja tudi Hostel Celico, kjer izvajamo namestitveno dejavnost.«

Objekt je lesen

Stavbo Na Stolbi 8 so zgradili iz lesenih križno lepljenih elementov, ki so odličen izolacijski material. Dobra izolacija je tudi zaradi petslojne zasteklitve sten in oken. Ogrevanje objekta je na ravni sodobnih trajnostnih, nizkoenergijskih rešitev. Streha objekta pa je skoraj ravna oziroma z minimalnim naklonom, ozelenjena in se lepo vklaplja v brežino Grajskega hriba.

Glavni dostop do objekta je po Cesti na Stolbo. Vzporedno z gradnjo novega objekta je občina rekonstruirala še dovozno pot. Uredili so oporne zidove, ob prenovi ceste pa tudi položili novo kanalizacijo, vodovod in plinovod. Obnovljena cesta je namenjena tudi za nujno posredovanje gasilcev in reševalcev v primeru okvare tirne vzpenjače.