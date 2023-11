Novoletna smreka, ki čaka samo še na prižig luči

Delavci Javne razsvetljave so v središče mesta pred dobrima dvema urama pripeljali okoli 20 metrov visoko in dobrih 4,5 tone težko novoletno smreko, ki oznanja začetek priprav na veseli december.

Smreko, ki so jo postavili na Prešernovem trgu, bodo zdaj okrasili še z okoli deset kilometri lučk, pripeljali pa so jo iz Most. V Turizmu Ljubljana so nam povedali, da bo v središču mesta stala do sredine januarja. Vsakoletni prižig prazničnih luči, ki že tradicionalno privabi številne Ljubljančane in druge obiskovalce, pa se bo zgodil čez enajst dni, natančneje v petek, 1. decembra, ob 17. uri. Sicer pa je Ljubljana že skoraj pripravljena na decembrska praznovanja, saj so mesto začeli krasiti v začetku oktobra, občina pa je tudi začela postavljati praznične darilne in gostinske hišice v strogem središču glavnega mesta. Iz razpisa, ki ga je nedavno objavil Turizem Ljubljana, pa je razvidno, da bodo gostinci največ plačali za najem hišic na Cankarjevem nabrežju, Kongresnem in Prešernovem trgu, Stritarjevi ter na križišču Wolfove in Kongresnega trga. Ljubljanska občina bo tako s prazničnim božično-novoletnim sejmom zaslužila okoli 388 tisoč evrov.