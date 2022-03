Nujnost premisleka o življenju v Ljubljani leta 2100

V nadaljevanju preberite:

V malem razstavišču Mestnega­ muzeja je do 15. aprila na ogled razstava Urbane prerokbe: ­živ­ljenje v Ljubljani leta 2100. ­Ponuja 30 kratkih opisov, kako bi lahko bilo videti naše življenje ob naslednjem prelomu stoletja. Prerokbe so rezultat šestih srečanj, na katerih so strokovnjaki z različnih področij ­razpirali ključna pričakovanja o prihodnosti.

Na razstavi je izpostavljen pomen dolgoročnega razmišljanja o urejanju prostora, mobilnosti in odnosu do (naravnega) okolja. Avtorji razstave, ki obiskovalcem zastavljajo vprašanje, ali smo sposobni misliti o prihodnosti, so Miran Mohar, Marko Peterlin, Arne Vehovar in Jernej Prijon.