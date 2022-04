Obvarovane šišenske zelenice

Šišenskih zelenic se (zaenkrat?) ne bo pozidalo, gameljska obvoznica se bo gradila (po dražji varianti 2, ki bo obvarovala kmetijska zemljišča in ribogojnico), o amandmaju SDS k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL - izvedbeni del, ki govori o Plečnikovem stadionu in njegovi najbližji okolici, pa ljubljanski mestni svetniki v zadnji točki triurne 31. redne seje niso niti razpravljali niti glasovali. Izvedbeni del odloka o OPN, v obravnavi katerega je občina prejela 680 pripomb in 1500 pobud, je bil tako po treh umikih z dnevnega reda in ob nekaterih županovih oziroma skupnih amandmajih vendarle sprejet.

Obsežno gradivo o OPN - na 1566 straneh - ni bilo edino, skozi katerega so se morali prebiti mestni svetniki. Tudi Zaključni račun MOL za leto 2021 je z več kot 1100 stranmi obsežno gradivo. V občinsko blagajno se je lani steklo 348,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za nekaj nad 41 milijonov evrov manj, kot jih je občina načrtovala v veljavnem proračunu, odhodkov je bilo manj za 42 milijonov evrov, skupaj 352,8 milijonov evrov, kar pomeni, da je bil primanjkljaj 4,3 milijone evrov. Na pripombe svetnikov o premajhni realizaciji je župan Zoran Janković dejal, da gre za knjigovodsko stanje 31. decembra in da so bile obveznosti večinoma poravnane do sredine januarja, predvsem pa dejstvo, v katero leto pade plačilo ni tako pomembno - pomembno je, da se projekti izvedejo.

Častna meščanka in meščan Renata Salecl in Jurij Souček

Priznanji častna meščana Mestne občine Ljubljana bosta po včerajšnjem sklepu mestnih svetnikov prejela filozofinja in sociologinja Renata Salecl ter dramski igralec Jurij Souček. Saleclova je avtorica več kot dvesto izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, treh avtorskih in petih uredniških monografij ter številnih kolumn za revije in časopise. Souček je že kot študent jasno in na glas zagovarjal stališče, da je umetnost individualna in ne kolektivna, »kar v obdobju socrealizma ni bilo prav primerno«. Dobitniki nagrad glavnega mesta bodo Biserka Marolt Meden, Gregor Jamnik, Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic Kavalir, Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk in Gasilska brigada Ljubljana. Plakete glavnega mesta pa bodo dobili Bogdan Rus, Nino Batagelj, Bojan Hajdinjak, Slovensko mladinsko gledališče, BEŠTEKteater, Glasbena skupina Noctiferia in Mladinski dom Jarše. A. S.

Tudi 243-stranski osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v MOL ni mačji kašelj, saj gre za prvo veliko spremembo po letu 2005, ki je bila narejena na osnovi snemanja v letih 2018 in 2019, do priprave osnutka pa je trajalo preverjanje. Dolžina odsekov kategoriziranih cest se je s 1030 povečala na 1081 kilometrov, vse odseke pa je moč najti na spletnem prikazovalniku sprememb, s pripombami pa kaže pohiteti, saj je osnutek v javni obravnavi samo še en teden, do 17. aprila.

Vojna v Ukrajini Župan Zoran Janković v upanju na mir in ob obsodbi vseh oboroženih spopadov ne bo vrnil priznanja, ki mu ga je podelil ruski predsednik Vladimir Putin, prav tako ostaja Ljubljana pobratena z Moskvo. Pogovori o pobratenju s Kijevom pa tudi že potekajo. MOL je začela zbirati pomoč za Ukrajino takoj, ko so se spopadi začeli, begunci so brezplačno nameščeni v hostlu Celica in v Gimnastičnem centru, v ljubljanskih šolah je trenutno 95 otrok iz Ukrajine. A. S.

Turizem in kultura

Mestne svetnice in svetniki so v nadaljevanju sprejeli odlok o podelitvi koncesij za pet zdravnikov v splošni oziroma družinski medicini in 1,6 programa v pediatriji (do 19 let). Potrdili so letna poročila o izvajanju kulturne strategije (ob pohvali za delo v izjemnih razmerah in županovi graji krčenja državnih sredstev za nekatere samostojne kulturnike), Turizma Ljubljana (ki je zaradi covida-19 zaostal za kvantitativnimi cilji, vsebinski pa so bili preseženi) in mestnega stanovanjskega sklada, ter spremembe letnih športnih programov. S preglasovanjem opozicije so svetniki soglašali z odkupom 1900 površinskih metrov zemljišča na Verovškovi 58 od podjetja Infohit Computers za Atletski center Ljubljana, ki mu nihče ne nasprotuje, toda 1,1-milijonski evrski znesek se zdi visok. Župan Zoran Janković je predlagal, naj se gre o ceni pogajati kdo drug, gre pa za projekt, ki bo - vključno s prometno ureditvijo in podvozom pod gorenjsko progo, v sodelovanju z državo olajšal življenje sosedom pri šišenskem stadionu.

V Športnem parku Ljubljana bo zrasel Atletski center Ljubljana. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Mestne svetnice in svetniki so soglašali z dodelitvijo dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v lanskem letu v višini petine njene osnovne plače. Zaradi izjemnih razmer in povečanih delovnih obveznosti bodo za 20 odstotkov v letošnjem letu višje mesečne plače ravnateljic in ravnateljev javnih vrtcev in osnovnih šol. S pripombo, da bo pri osnovnošolskih ravnateljicah in ravnateljih potrebno še soglasje resornega ministrstva. Ki ga ministrica Simona Kustec v teh težkih časih niti za lani ni izdala, kar je po besedah Zorana Jankovića sramotno.