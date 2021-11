Od dražjega parkiranja do Veselega decembra

Glavna tema današnje novinarske konference Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, je bilo sicer samotestiranje osnovnošolcev in enoten predlog ljubljanskih ravnateljic in ravnateljev, da bi se vsaj za učence v prvi triadi izvajalo doma in ob nadzoru staršev, ki jim na občini zaupajo, da ne bi potvarjali rezultatov.

Poleg tega pa je Zoran Janković spregovoril še o včerajšnji seji mestnega sveta, na katerem so podražili parkiranje v središču mesta z 0,80 evra na 1,20 evra na uro in tako izenačili cene parkiranja na ulicah in na urejenih parkiriščih, na primer na parkirišču NUK II. Podoben je razlog podražitve v coni 2, z 0,60 na 0,70 evra, medtem ko bo ura parkiranja v coni 3 tudi po novem letu ostala 40 evrocentov. Za deset centov se bo na 1,30 evra podražilo tudi celodnevno parkiranje na parkiriščih P+R ter se tako izenačilo s ceno enkratnega potovanja z možnostjo prestopanja v roku 90 minut z mestnim avtobusom. (Ob pripombi, da sta ob plačilu parkirnine plačani tudi dve vožnji z mestnim avtobusom!)

Župan Zoran Janković o tem in onem. FOTO: Črt Piksi

O podaljšanju družbene pogodbe za BŠP za projekt Plečnikovega stadiona smo na Delo.si poročali že včeraj, in sicer, da je Zoran Janković svetnike informiral, da bi bil Joc Pečečnik ob povrnitvi naložbe pripravljen odstopiti od projekta. Župan je svetnico iz vrst SDS Mojco Škrinjar v ponedeljek zvečer pozval, naj država v 14-milijardnem državnem proračunu najde 15 milijonov za odkup Plečnikovega stadiona, podžupan in mestni urbanist Janez Koželj pa bo potem soglašal z novim projektom.

Rezultat glasovanja o podaljšanju družbene pogodbe je bil v 45-članskem mestnem svetu tesen, 20 za in 15 glasov proti. Mestna opozicija, leva in desna, je podaljšanju nasprotovala, češ da takšen projekt, kot je bil izbran na mednarodnem natečaju, uničuje Plečnikov stadion in bi ga bilo treba vzdrževati in obnoviti v originalni podobi. Najti je treba pravično rešitev za vse, je bilo slišati, najbolj pa za dediščino Jožeta Plečnika. Kulturni spomenik je v tem primeru talec, ki čaka na propad. Danes pa je Zoran Janković pojasnil, da izstop MOL iz BŠP projekta ne bi ustavil, saj je občina z vložitvijo zunanjih zemljišč le 28-odstotna lastnica.

Lekarniška zakonodaja Farmadent in Grosist sta javna lekarniška veletrgovca v lasti mariborske, ljubljanske in nekaterih okoliških občin. Ljubljanski župan Zoran Janković se prosi poslance SDS, da dajo pri sprejemanju lekarniške zakonodaje prednost javnemu sektorju, ne zasebnemu. Kar Grosist in Farmadent ustvarita dobička, ki ga ne potrebujeta za svoje delo, gre v proračune občin ustanoviteljic in sicer ne v integralne proračune, temveč za zdravstveno dejavnost - v Ljubljani se trenutno urejajo oziroma se bodo v kratkem zdravstveni domovi v Jaršah, na Metelkovi, na Rakovniku in v Fužinah, skupna vrednost teh naložb pa je 20 milijonov evrov. Zasebna podjetja (Kemofarmacija, na primer), lahko delajo z dobičkom kar hočejo, kar gospodarstvenik Janković povsem razume, ne razume pa politikov, ki nasprotujejo javnemu sektorju, niti povsem lekarniške zbornice.

Na današnji novinarski konferenci pa je župan Zoran Janković spregovoril še o zastoju pri obnavljanju ceste v Murglah, kjer občina do odločitve sodišča zaradi pritožb osmih krajanov ne more nadaljevati z obnovo, niti po obnovi ne bo mogla brez soglasja vseh stanovalcev ulice spremeniti v enosmerno. Župan je pojasnil še, da ima družba Prenova Gradbenik, ki je material ob prenovi Tržaške in Dunajske vozila v Stanežiče in ga mora sedaj od tam po nalogu inšpekcije odstraniti, vsa dovoljenja za odvoz materiala na Zaplano.

Problem je dodatna zaščita in 6-metrska delovna površina. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kanalizacija

Kanalizacijski projekt kanal C0 je brez DDV vreden 111 milijonov evrov, 69 milijonov evrov bo prispevala EU, 12 milijonov evrov slovenski državni proračun, ostalo MOL. Z ustavljanjem skoraj dokončanega projekta država sama sebi ukinja projekt, ugotavlja Zoran Janković in opozarja, da je rok za dokončanje, brez morebitnega podaljšanja zaradi epidemije, 30. september 2023.

Kanal C0 je razen dveh kilometrov - za katera je občina že imela vsa dovoljenja! - zaključen, v občinah Medvode in Vodice je projekt lokalne kanalizacije 90-odstotno zaključen, v MOL pospešeno delajo, tako da bo ob zaključku projekta 98 odstotkov prebivalstva priključenega na javno kanalizacijo, kar je tudi zahteva EU. Pred petnajstimi leti je bilo priključenega 68 odstotkov prebivalstva, projekt pa bo skupaj zaprl 4500 greznic, od teh tretjino v Medvodah in Vodicah, ki sta bili ob snovanju projekta del ljubljanske občine (Šiška, op. a.).

Praznična in osvetljena Ljubljana.decembra 2016. FOTO: Jure Eržen/Delo

Veseli december

Veseli december v Ljubljani bo. Osvetlitev je že postavljena, smreke in hišice za prodajo darilnega programa postavljajo. Če bi župan smel, bi Zoran Janković za obiskovalce takoj uvedel pogoj PC, tak, kot velja tudi v Avstriji, v Celovcu, na primer. Ključen problem so po županovih besedah prireditve na Kongresnem trgu v prazničnem tednu med Božičem in Novim letom. Podobna ureditev kot med poletnim Festivalom Ljubljana, ko so bila sedišča ločena, zaradi mraza in vremenskih razmer ni primerna, je pa direktor NIJZ Milan Krek županu predlagal, da bi nekako na tleh označili stojišča in tako upoštevali medsebojno razdaljo.