Od jutri popolna zapora ceste Črna vas

Zaradi izgradnje komunalne in prometne infrastrukture bo od sobote, 24. avgusta 2024, do sobote, 31. avgusta 2024, popolna zapora ceste Črna vas, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Promet po Ižanski cesti in Peruzzijevi ulici bo v križišču potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji.

V nedeljo, 1. septembra 2024, bo zaradi izvedbe zaključnega sloja asfalta predvidoma vzpostavljena tudi popolna zapora križišča Ižanska cesta–Peruzzijeva ulica–Črna vas, ki bo trajala do 6. ure zjutraj naslednjega dne.

Med trajanjem zapore avtobusi mestnega potniškega prometa na liniji 19B ne bodo vozili.

Udeležence v prometu pozivajo, naj se zaradi pričakovanih zastojev izogibajo tega območja in uporabljajo alternativne poti.