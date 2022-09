Ograja, ki razburja krajane Štude

Vera Banko, dolgoletna predsednica domžalske krajevne skupnosti Simona Jenka, se ne more načuditi, kako lahko omenjeno podjetje brez dovoljenj postavi ograjo in za nekaj metrov prestavi strugo Mlinščice, s čimer je bila storjena škoda na flori in favni. Za tak poseg je sicer treba pridobiti ustrezno dovoljenje Direkcije RS za vode (DRSV). Samovoljno dejanje podjetja Šuštar Trans pa je zelo slaba popotnica za morebitno postavitev obrata za predelavo odpadnega blata in zemljine v naselju Študa.

Podjetje Šuštar Trans, ki na svojem zemljišču ob Mlinščici v naselju Študa želi postaviti obrat za predelavo odpadnega blata in zemljin, je spet razburilo tamkajšnje domačine. Tokrat je podjetje brez upravnih dovoljenj v dolžini okoli 300 metrov postavilo visoko betonsko ograjo in za povrh še prestavilo nekaj metrov vodotoka. Vodstvo domžalske občine je na pomoč poklicalo pristojno inšpekcijsko službo, ki pa se na terenu še ni odzvala. Kot pravijo, imajo prijavo zabeleženo.

Na drugi strani ograje zemljišče utrujejo in tako pripravljajo teren za postavitev novega obrata. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Obratu odpadnega blata nasprotujejo

V litijskem podjetju Šuštar Trans so povedali, da so ograjo postavili iz varnostnih razlogov, saj je do zdaj prihajalo do kraj akumulatorjev in tudi goriva. Poleg tega so zasledili, da so jim nekatera podjetja na njihovem zemljišču odlagala odpadni gradbeni material, brez njihove vednosti in dovoljenja. Na vprašanje, katero dejavnost nameravajo izvajati, so zapisali, da za zdaj ničesar, saj pričakujejo potrebna dovoljenja.

Njihov direktor Marjan Šuštar je v letnem poročilu podjetja za lani v spremnem pismu poslovodstva zapisal: »Vsekakor ne smemo pozabiti na našo večjo investicijo, in sicer izgradnjo Ekološkega centra za predelavo komunalnega mulja v Domžalah, ki ga bomo začeli graditi v letu 2022«. Takemu centru, v katerem naj bi predelali 25.000 ton mulja na leto, pa v Študi ostro nasprotujejo.

Skozi naselje Študa poteka ozka krajevna cesta, povsem neprimerna za vožnjo s težkimi tovornjaki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Vera Banko pravi, da je kraj že zdaj čezmerno obremenjen s Petrolovim obratom bioplinarne in čistilno napravo Domžale–Kamnik, kamor se stekajo odpadne vode iz šestih občin, in da se bodo prebivalci morebitnemu novemu posegu v ta del Štude uprli z vsemi demokratičnimi sredstvi. »Tudi protesti niso izključeni. Ne moremo več dovoliti nobenega zastrupljanja zraka, vode in zemlje,« pravi.

Občina prijavila podjetnika

V zvezi s postavitvijo visoke ograje na zemljišču podjetja Šuštar Trans so z domžalske upravne enote, ki jo vodi načelnik Marko Grujičić, sporočili, da za objekt niso izdali gradbenega dovoljenja. Prav tako na zemljiščih podjetja ne vodijo nobenega postopka za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo ekološkega centra za predelavo mulja niti za gradnjo ograje. Pojasnili so še, da ograja do višine 2,2 metra spada med enostavne objekte, od 2,2 metra do 3,5 metra pa med nezahtevne objekte. Za nadzor nad gradnjo obeh vrst objektov pa je v skladu z določili gradbenega zakona pristojen občinski inšpektor.

Po dovozni cesti na zemljišče podjetja Šuštar Trans se bo še prašilo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Domžalski župan Toni Dragar je povedal, da je občina postavitev ograje prijavila gradbeni inšpekciji, saj drugih pooblastil nima. Glede obrata za predelavo mulja pa je občina na ministrstvo za okolje in prostor (Mop) naslovila zahtevo, da sproži postopek celovitega vpliva na okolje, da bi se tako lahko seznanili z vsemi vplivi tega objekta na okolje, vendar odločitve o tem ministrstvo še ni sprejelo. Na okoljskem ministrstvu pravijo, da ima podjetje Šuštar Trans pridobljeno potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov in okoljevarstvena dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa po postopku R10. Pridobljeno ima tudi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za predelavo odpadkov na premični napravi. Dovoljenja za predelavo blata in zemljine pa nima in tudi vloga ni bila podana.

Podjetje Šuštar Trans je ogradilo zemljišče in prestavilo del potoka Mlinščica, zato je med krajani završalo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Pojasnili so še, da mora stranka (torej omenjeno podjetje) najprej pridobiti okoljevarstveno soglasje za ta poseg. Na vprašanje, ali je resorno ministrstvo oziroma direkcija za vode podjetju Šuštar Trans izdala dovoljenje za prestavitev vodotoka in kdaj, so z direkcije odgovorili, da podjetju niso izdali dovoljenja za prestavitev potoka Mlinščica. Za tovrstne posege je skladno z zakonom o vodah treba pridobiti vodno soglasje z ustrezno tehnično dokumentacijo. Zemljišča ob vodotokih so namreč z zakonom zelo zaščitena pred lopatami in bagri.