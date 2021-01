Opozarjajo, da so pogosto preslišani in premalokrat vključeni

Pod sloganom Municipalizirati Evropo (ang. Municipalize Europe) so se med pandemijo na spletni konferenci, ki so jo novembra lani organizirali pri Transnacionalnem inštitutu, zbrali predstavniki nekaterih lokalnih skupnosti v Evropi in govorili tudi o izkušnjah med koronavirusno krizo. Predstavniki Barcelone, Amsterdama, Grenobla, Budimpešte in nekaterih drugih mest so se strinjali, da so lokalne skupnosti tiste, ki prve nosijo breme krize, toda pri pripravi nacionalnih in evropskih strategij pogosto niso niti slišane niti vključene. »Mesta so ključna pri odzivu na krizo, poznajo probleme prebivalcev, toda njihovi predstavniki med pandemijo opozarjajo, da od vlad ne dobijo dovolj informacij, pri koordinaciji so prepuščeni sami sebi,« je pogovore na konferenci strnila, sodelavka in raziskovalka Transnacionalnega inštituta (TNI) , mednarodnega inštituta za raziskave in zagovorništvo s sedežem v Amsterdamu.Aktualna zdravstvena kriza je po njenem tudi pokazala, kako pomembne so javne storitve , toda hkrati se je pokazalo, kako so javni sistemi podhranjeni in delavci podplačani, kar je posledica desetletja varčevalnih ukrepov in privatizacije. »Povsod po Evropi, tudi v Sloveniji, so bili rezi v socialne in zdravstvene storitve, prizadeta sta bila tudi stanovanjsko področje in javni promet. Danes se pokaže vse, kar se je doslej delalo narobe.«