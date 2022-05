Pingpong med ŠDL in MOL za Akademski kolegij

Študentski dom Ljubljana (ŠDL) je stanovalce Akademskega kolegija konec aprila obvestil, da se morajo do konca septembra izseliti. Na vprašanje, ali torej Mestna občina Ljubljana (MOL) kot lastnica stavbe ni želela podaljšati najemne pogodbe z ŠDL, župan Zoran Janković odgovarja: »Če bo ŠDL oddal vlogo za podaljšanje najemne pogodbe pod enakimi pogoji, kot jih imajo zdaj, potem bomo pogodbo podaljšali še za eno leto.« Hkrati je zatrdil, da je za problem 206 stanovalcev Akademskega kolegija izvedel iz medijev.

Akademski kolegij velja za najcenejši študentski dom v Ljubljani, saj najmenina znaša od okoli 75 evrov do dobrih 114 evrov na mesec. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Študentke in študentje, ki živijo v študentskem domu Akademski kolegij za Bežigradom, so v javnem pismu opozorili na stisko, saj so jih predstavniki Študentskega doma Ljubljana (ŠDL) pod vodstvom Tomaža Pečnika pred dnevi obvestili o izselitvi vseh stanovalcev doma do začetka oktobra. »Ker se s to odločitvijo ne strinjamo in prepoznavamo nujnost stanovanjskih kapacitet, ki jih Akademski kolegij nudi, smo zbrali 107 podpisov stanovalcev,« so zapisali v pismu.

Hkrati so opozorili na nezadovoljiv odnos ŠDL do problematike Akademskega kolegija, češ da so študenti za zaprtje doma izvedeli mesec dni pred izpitnim obdobjem in štiri mesece pred koncem študijskega leta. »Precej bolj razumno bi bilo podaljšanje najemne pogodbe z MOL tudi v prihodnje študijsko leto, saj je študentska stanovanjska situacija v Ljubljani slaba, zaprtje Akademskega kolegija pa bi jo še poslabšalo,« dodajajo.

Najcenejši dom, čakalne vrste še daljše

Zaradi hitro rastočih cen na nepremičninskem trgu se tudi povpraševanje po bivanju v študentskih domovih povečuje, saj si večina študentov bivanja v zasebnih namestitvah ne more privoščiti. Kako slabe so razmere na področju bivanja za študente priča podatek, da so čakalne vrste za bivanje v študentskih domovih v Ljubljani vsako leto daljše. Po njihovih podatkih je bilo v letošnjem študijskem letu v začetku maja na čakalni listi za sprejem v dom še vedno 197 študentov.

»Ne smemo zanemariti, da je Akademski kolegij znotraj ŠDL najcenejši in najdostopnejši dom. Mesečna stanarina skupaj s stroški dežuranja in varovanja za enoposteljno sobo tako znaša med 75,52 evra in 114,61 evra. V primeru preselitve v druge študentske domove po Ljubljani ali na zasebni stanovanjski trg pa bi se bivalni stroški za nas dodatno zvišali,« so še zapisali stanovalci Akademskega kolegija.

18.200 evrov na mesec znaša najmenina za Akademski kolegij, ki jo ŠDL plačuje MOL

Študentje so vedeli za izselitev

»Iz medijev sem izvedel, da se morajo stanovalci Akademskega kolegija izseliti. Vendar, če bo ŠDL oddal vlogo za podaljšanje najemne pogodbe pod enakimi pogoji kot jih imajo zdaj, jim bomo pogodbo podaljšali do oktobra leta 2023. Po mojih informacijah pa ŠDL za podaljšanje najemne pogodbe ni zaprosil,« je bil odločen župan Zoran Janković.

Na vprašanje kdaj bodo na MOL začeli s prenovo Baragovega semenišča je župan odgovoril, da tega konkretno ne more napovedati, češ, da gre za izjemno veliko prenovo. »Pri tem bomo zgradili tudi garažno hišo za potrebe obiskovalcev Slovenskega mladinskega gledališča in Pionirskega doma, ki tam že zdaj domujeta. Vsebina projekta je sicer že določena. Ko bomo to zaključili pa bomo začeli tudi s prenovo dela Akademskega kolegija, saj se v ta del stavbe do zdaj ni vlagalo.« Je pa Janković poudaril, da bodo tudi po prenovi celotne stavbe za Bežigradom v njej ostali študenti in dodal, da Ljubljana trenutno potrebuje vsaj okoli 4.000 študentskih postelj. Zadnji študentski dom v prestolnici je bil namreč zgrajen leta 2006.

Občina je stavbo Akademskega kolegija v last prejela leta 2019. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čakajo na objavo razpisa in sestanek

»V ŠDL želimo študentom zagotoviti tudi varno bivanje, kar je v dotrajani stavbi Akademskega kolegija, zgrajeni leta 1938, večkrat izziv. V našem interesu je, da zagotovimo varno bivanje stanovalcev, a neizbežno bo potrebna temeljita prenova stavbe. Stanovalci doma so sicer že dobra tri leta, odkar je MOL dobil stavbo nazaj v last, seznanjeni s situacijo glede letnega podaljševanja pogodbe,« so uradno odgovorili v ŠDL.

In dodali, da so že lani podal pobudo, naj občina stavbo odda v najem za dve leti, a se za to na magistratu niso odločili. Kot pravijo se občina vsako leto odloča, ali bo dala stavbo za še eno leto v najem in objavila razpis, a da tega na MOL za prihodnje študijsko leto še niso storili. »Z MOL-om in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, si želimo na sestanku v začetku junija doreči potreben obseg sanacije in možnosti financiranja,« pravijo v ŠDL.

»V interesu ŠDL je, da se bivanje v Akademskem kolegiju nadaljuje in ne želi izseljevati študentov. A pri tem morata sodelovati tudi MOL in pristojno ministrstvo, saj smo v ŠDL vse tehnične izzive dotrajanosti stavbe do zdaj morali reševati sami. Ne vemo pa, ali bo to mogoče tudi v prihodnje,« poudarjajo v ŠDL.

Na vprašanje kolikšna znaša mesečna najemnina, ki jo mora ŠDL plačati MOL odgovarjajo, da gre za 18.200 evrov na mesec (oziroma 218.400 evrov na leto), sredstva pa v celoti zagotavlja šolsko ministrstvo. In koliko študentov je še vedno na čakalni vrsti za sprejem v študentske domove po Ljubljani? Na vselitev po podatkih ŠDL trenutno čaka še 82 študentov in hkrati dodajajo, da je v vsaj 10 odstotkov premalo ležišč v javnih študentskih domovih v prestolnici.