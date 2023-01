Po dveh letih spet presegli milijon obiskovalcev

V nadaljevanju preberite:

Na Ljubljanskem gradu so lani imeli precej večji obisk kot v prejšnjih dveh epidemičnih letih. Števci prehodov so namreč zabeležili kar milijon 4349 obiskovalcev, s tirno vzpenjačo se je prepeljalo 428.892 potnikov, v grajskih prostorih pa so organizirali 327 dogodkov, 397 poročnih obredov in 839 vodenih ogledov.

Mateja Avbelj Valentan, direktorica Ljubljanskega gradu, je z obiskom zelo zadovoljna. »Veseli smo, da nam je ponovno uspelo preseči milijon obiskovalcev v enem letu, saj smo tako več kot podvojili lanski obisk. V zadnjih dveh letih smo v naši dejavnosti doživeli velik upad, zato smo veseli rastočega obiska tujih in domačih obiskovalcev gradu, kulturnih dogodkov in zagona industrije srečanj kot tudi popotnikov v Hostlu Celica.«