Po nacionalnosti sem Ljubljančan

Igralec in režiser Jurij Souček je bil rojen 5. aprila 1929 v Ljubljani. S svojim delom ni zaznamoval le življenja v mestu, temveč tudi po vsej Sloveniji in hkrati takrat­ni Jugoslaviji. V igralski karieri je ustvaril več kot 150 vlog in veljal za izrazito karakternega igralca, ki so mu od začetka najbolj ustrezali ostreje izrisani ­dramski tipi.

Uveljavil se je tudi kot režiser ter igral v več slovenskih filmih, oblikoval je več kot 500 radijskih vlog ter nastopal tudi v televizijskih igrah, oddajah za otroke in sinhroniziral številne risanke. Z njim smo obujali spomine na njegovo otroštvo in mladost tudi v okupirani Ljubljani.