V Domžalah po uvedbi parkirnin več prostora za parkiranje

V nadaljevanju preberite:

V Domžalah so na doslej brezplačnih parkiriščih nedavno uvedli plačilo parkirnine na 550 parkirnih mestih. Za projekt celovite ureditve parkiranja so v letošnjem občinskem proračunu zagotovili 270.000 evrov, od tega je bilo za projekt do zdaj porabljenih 220.000 evrov, vendar bo natančen znesek znan šele po zaključku vseh del. Lokalna skupnost makadamskega parkirišča pri tržnici ne namerava asfaltirati, čeprav so še junija to napovedovali.