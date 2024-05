Anže Kopitar in soigralci so položili orožje

Hokejisti Los Angeles Kings se poslavljajo v prvem krogu končnice, favorizirani Edmonton Oilers so bili previsoka ovira za moštvo iz mesta angelov. Na peti tekmo so Anže Kopitar in soigralci predvsem po zaslugi slabe druge tretjine izgubili s 4:3 in se poslovili od sezone 2023/24.

Los Angelesu po zaostanku z 1:3 v seriji ni preostalo drugega, kot da gre na gostovanju v Edmontonu odločno v lov za zmago. A začelo si ni najbolje, Evander Kane je po dobrih desetih minutah povedel Edmonton v vodstvo, tik pred koncem prvega dela je izenačil Alex Laferriere.

Že po treh minutah drugega dela je LA povedel prek Blaka Lizotta, čeprav je bil Edmonton na ledu boljši tekmec in je bil bolj nevaren pred vrati Davida Ritticha. To se jim je obrestovalo pri golu Leona Draisatla z igralcem več na ledu, izenačil je tik pred koncem power playa, pet minut kasneje je junak Edmontona še enkrat premagal vratarja Los Angelesa. Ko je slabo minuto pred koncem 3. tretjine zadel še Zach Hyman za 4:2, se je tekma zdela odločena.

Los Angeles se je v zadnji tretjini trudil, do znižanja zaostanka pa so prišli dobri dve minuti pred koncem, ko je namesto vratarja na led zadrsal Kopitar, številčno premoč pa vnovčil Adrian Kempe. A to je bilo premalo, Edmonton je zdržal tudi nalet v zadnji minuti in tekmo odločil v svojo korist.

Kopitar tako sezono zaključuje brez daljšega »pohoda« v končnici, ki pa se glede na predstave v rednem delu sezone tudi ni zdel najbolj verjeten.