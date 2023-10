Poslovanje po domače bodo poskušali odpraviti

V nadaljevanju preberite:

Računsko sodišče je pri poslovanju občine Komenda v letu 2021 med drugim odkrilo nezakonitosti pri ustanovitvi družbe Poslovni center (PC) Komenda. In to je bil tudi glavni razlog, da so revizorji junija negativno ocenili občinsko poslovanje in od vodstva zahtevali predložitev odzivnega poročila. Aktualni župan Jurij Kern, ki je vodenje občine prevzel po lanskih lokalnih volitvah, pri nezakonitostih ni sodeloval, je pa odzivno poročilo pripravil, z njegovo vsebino pa so očitno zadovoljni tudi varuhi javnih financ. V nadaljevanju med drugim preberite tudi, zakaj so podžupanu Alešu Marinku v nadzornemu svetu podjetja PC Komenda šteti dnevi.