Prednost imajo domači filmi

Tudi letošnje poletje bo Ljubljanski grad gostil domače in tuje filmske zvezde na platnu. Kinodvor je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in zavodom Ljubljanski grad znova pripravil izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone. Ti bodo od danes pa do 6. avgusta na ogled v letnem Kinu pod zvezdami, z začetkom ob 21.30.

Na Grajskem dvorišču bodo prvo projekcijo na slovenskih platnih letos doživeli kar štirje celovečerni igrani filmi, njihov nastanek pa je sofinanciral Slovenski filmski center. Filmsko poletje v Ljubljani bodo zvečer odprli s slovenskim filmom Inventura, igranim prvencem režiserja Darka Sinka, tragikomedijo o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija