Prestižna hotela v boju za petične goste

Največji, najvišji, najbolj pričakovan, najprestižnejši in hkrati najbolj skrivnosten. To so presežniki, ki spremljajo nedavno odprti hotel na Bavarskem dvoru v lasti Zlatarne Celje. Temu pritrjujejo tudi statistični podatki: 81 metrov visoki hotel s 354 sobami (kar je 189 več sob kot v sosednjem Intercontinentalu) ima 22 nadstropij, deset konferenčnih dvoran in podzemno garažo za 120 vozil. In še posebnost: petzvezdični hotel nima bazena ali spa centra, se pa v preddverju bohotita mogočna oljka in velik lestenec s 354 žarnicami, ki ponazarja število hotelskih sob.

Za hotelsko sobo bo gost odštel tudi več kot 500 evrov, odvisno od velikosti in tipa sobe. FOTO: Jure Eržen /Delo

In zakaj je ljubljanski hotel Grand Plaza najbolj skrivnosten? Zlatarna Celje v lasti družine Albreht kot investitor že od novembra 2016, ko so zemljišče kupili od avstrijske Erste Group Immorent, gradnja pa se je začela pred dobrimi tremi leti, z javnostjo ni komunicirala. Tako je bilo tudi ob »tihem« uradnem odprtju petzvezdičnega hotela, saj so začetek delovanja objavili le na profilu hotela na facebooku oziroma na svoji (za zdaj še ne povsem delujoči) spletni strani. Rezervacija sob je tako trenutno mogoča samo prek portala Booking in drugih komunikacijskih kanalov, denimo po telefonu. Včeraj je bilo med hotelskimi gosti največ tujcev, med njimi pa so bili Nizozemci, Ukrajinci in Norvežani, zasedenih so imeli (le) 22 sob.

Posebnost petzvezdičnega hotela v lasti Zlatarne Celje je, da se v preddverju bohoti mogočna oljka. FOTO: Jure Eržen /Delo

Delo znanega arhitekta Podrecce

«Seveda smo hotel že odprli, in to prvega avgusta. Mi tega pač ne počnemo z velikim hrupom.« Tako je na vprašanje, zakaj ni bilo uradnega odprtja dolgo pričakovanega hotela, na kratko odgovoril Bojan Albreht, direktor in več kot tričetrtinski lastnik Zlatarne Celje. Pojasnil je, da je stavba delo Borisa Podrecce, na Dunaju živečega arhitekta slovenskih korenin. Podrecca je projekt ob Dunajski že pred več kot desetletjem zasnoval kot poslovno stavbo, po nakupu zemljišča in celotne že zasnovane stavbe pa so v Zlatarni Celje spremenili namembnost iz poslovne v hotelsko. Na vprašanje, koliko torej znaša celotna investicija, je Albreht odgovoril le, da končnega izračuna še nimajo, je pa investicija v grobem ocenjena na več kot 40 milijonov evrov.

Med gosti prevladujejo tujci, včeraj so imeli zasedenih 22 od 354 sob. FOTO: Jure Eržen /Delo

Za petičneže prestižni razgled

V prvem nadstropju je jedilnica, kjer je na voljo samopostrežni zajtrk (ob našem obisku je obedovalo le nekaj gostov), restavracija pa še ne deluje. Eden od zaposlenih nam je zaupal, da še nimajo načrta, kdaj naj bi jo odprli. Deset različno velikih konferenčnih dvoran je v drugem nadstropju, največja ima 450 sedežev. Hotelske sobe od tretjega do 22. nadstropja so različnih tipov in velikosti. In takšne so tudi cene. Prenočitev namreč stane od okoli 200 do več kot 500 evrov, odvisno od zasedenosti hotela in tipa sobe. Najdražje so seveda hotelske suite v najvišjih nadstropjih, najvišjo ceno pa ima predsedniški apartma, ki je bil včeraj že zaseden.

V prvem nadstropju je kar deset konferenčnih dvoran, največja ima 450 sedežev. FOTO: Jure Eržen /Delo

Podobno se cene gibljejo v sosednjem Intercontinentalu, kjer je treba za sobo odšteti od 160 do okoli 500 evrov, odvisno od sezone, zasedenosti hotela in tipa sob. Kdo je zasnoval notranjost hotela Grand Plaza, nam ni uspelo izvedeti. So se pa na spletni strani podjetja Alples iz Železnikov konec marca pohvalili, da v sodelovanju z oblikovalcem Draganom Kašikovićem opremljajo notranji interier največjega hotela v Sloveniji. Med obiskom smo se tudi sami prepričali, da imajo sobe, predvsem v najvišjih nadstropjih, izreden pogled na prestolnico in Ljubljanski grad. Ena od prednosti novega hotela v središču mesta je še, da imajo gostje na voljo podzemno garažo v treh etažah, ki jo ponoči zaprejo.

Gostje v hotelu sredi mesta bodo imeli pogled na prestolnico, Ljubljanski grad in Alpe. FOTO: Jure Eržen /Delo