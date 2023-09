Prihodnji teden bo predvidoma stekel odlov nutrij

Pristojni bodo na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje najverjetneje v prihodnjem tednu začeli izvajati odlov nutrij, je za STA povedal direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic. Kot je pojasnil, so ta teden namreč zaključili operativne in logistične priprave na odlov.

V tem tednu so opravili še izobraževanje za vse udeležence operativnega odlova, kdaj točno bo sedem lovskih družin začelo delo na terenu, pa je stvar njihove notranje organiziranosti, je podrobneje razložil Kastelic. Po njegovi oceni se bo to zgodilo v začetku prihodnjega tedna. »Vesel sem, da so bile lovske družine, ki so po odločbi odgovorne za odlov, izredno kooperativne,« je poudaril.

V prvi fazi bo odlov v skladu s septembra lani izdano odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano stekel na nelovnih površinah znotraj naselij, kjer nutrije prihajajo v stik z ljudmi, v nadaljevanju pa bo potekal na območju celotnega krajinskega parka, ki ga sestavlja sedem občin. Lovskim družinam so za zdaj podelili 18 živolovk, je dejal.

»To bo večletni proces, izkušnje, ki jih bomo pridobili, pa bodo lahko narekovale tudi kakšne popravke. V tem trenutku menimo, da smo projekt tudi glede na prakso, ki je v tujini, zastavili najbolje, kakor je možno,« je ocenil Kastelic.

Previdnost zaradi pasti

Odlov bodo lovci po njegovih besedah izvajali dovolj diskretno, da ne bo motil lokalnega prebivalstva. Kljub temu pa je direktor krajinskega parka ob tem ljudi pozval, naj se v primeru, da naletijo na morebitno past, tej ne približujejo, ker je lahko v njej žival, ki bi jo lahko nepotrebnem dodatno vznemirili.

Dober teden pred tem so namreč predstavniki 20 društev in organizacij pristojnemu ministrstvu predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero so izrazili nasprotovanje odlovu nutrij in pozvali k razglasitvi takojšnjega moratorija na odlov. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Po prvotnih načrtih bi se moral odlov nutrij na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki po oceni vodstva parka velja za zelo zahteven projekt, začeti v začetku avgusta, a so ga prestavili na september. Razlog za to je direktor krajinskega parka tedaj pripisal daljšim logističnim pripravam, in ne pritiskom.

Pod peticijo se je podpisala tudi partnerka premierja Roberta Goloba Tina Gaber, ki se je obregnila ob študijo ljubljanske biotehniške fakultete o naravovarstveni problematiki nutrije in pižmovke na Ljubljanskem barju, ki da namiguje na sistemsko korupcijo. Tudi premier je ocenil, da bi za upravljanje populacij nutrij lahko našli boljšo rešitev.

Organizacija Alpe Adria Green je medtem zoper odločbo ministrstva vložila zahtevo za obnovo postopka in za zadržanje odlova, Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice pa je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo odredbe glede izvajanja odločbe kmetijskega ministrstva o odlovu nutrij na Ljubljanskem Barju.