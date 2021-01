Prioritete družbe so že zdavnaj ušle v drugo smer

V nadaljevanju preberite:



Vesna Tripković je med drugim avtorica programa Mladi raziskovalci, v okviru katerega v Pionirskem domu od leta 1997 prepletajo na videz ločeni področji, znanost in umetnost, od leta 2007 pa organizira festival Hokus Pokus, ki ga na leto obišče približno tisoč otrok. Njegova štirinajsta izvedba se začenja jutri in se bo zaradi epidemioloških razmer v celoti zgodila na spletu. Namesto v dopoldanskih urah in med tednom bo festival v popoldanskem času in med koncem tedna.



»V Pionirskem domu v drugem valu epidemije od oktobra lani nadaljuje dejavnosti skoraj 80 odstotkov tečajnikov, medtem ko v prvem valu odziv ni bil tolikšen. Tokrat smo očitno, tako mladi kot starši in pedagoške institucije, prišli do spoznanja, da nam drugačna forma ne sme biti izgovor in da je otrokom v teh časih treba zgraditi nekakšen vzporedni svet, ki ponuja protiutež težki realnosti na drugi strani. Naše dejavnosti dokazujejo, da je socializacija še kako potrebna, in s tem, ko je ni, se po mojem mnenju v tem trenutku dela škoda, ki je nepopravljiva. Tudi pri naših tečajnikih se pojavljajo krize, nekateri obupujejo, pravijo, da ne zmorejo več, da so mesec ali dva še zdržali, zdaj pa ne gre več. In veliko jih najde moč v odnosu, ki so ga pred tem zgradili z našimi pedagogi, in to je v resnici razlog, zakaj nadaljujejo. Vse to kaže, kako pomemben je osebni stik.«