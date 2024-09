Referendum o Tivoliju ni uperjen proti Magnificu

»Od približno 11.600 podpisov volivcev, kolikor je potrebnih za razpis naknadnega referenduma, smo jih do zdaj zbrali okoli 500. A sem vseeno prepričan, da nam bo uspelo zbrati dovolj podpisov podpore. Res pa je, da večina Ljubljančanov ne razume bistva zbiranja podpisov proti uveljavitvi spremenjenega odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ) in tudi, da ne gre za zbiranje podpisov proti Magnificu,« pravi neodvisni mestni svetnik Jasmin Feratović, eden izmed pobudnikov za razpis občinskega referenduma.

Spomnimo, da so mestni svetniki na julijski seji po hitrem postopku sprejeli spremembe občinskega odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ), po katerem bi na petih lokacijah (na vrhu Rožnika, v Mostecu, Plečnikovem avditoriju, na sankališču ter na območju med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem) dovolili javne prireditve, in to brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Zato so v začetku septembra nasprotniki spremenjenega občinskega odloka začeli zbirati podpise za razpis naknadnega referenduma. Pobudo za vložitev zahteve sta vložila Saša Đorđević in Arne Vehovar skupaj z več kot sto občani. Zbiranje podpisov še poteka, in sicer do 6. oktobra. Kot je razvidno na spletni strani UE Ljubljana, lahko volivci svoj podpis v času uradnih ur oddajo na Tobačni ulici 5 in Linhartovi cesti 13, od 30. septembra pa tudi na vseh odprtih krajevnih uradih. Volivci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana lahko podporo oddajo tudi prek spletne strani e-Uprava.

Tudi nevladniki v zbiranje podpisov

Jasmin Feratović je za Delo pojasnil, da so večino od do zdaj zbranih okoli 500 podpisov volivcev za razpis referenduma prejeli prek spletne strani e-Uprava. Na vprašanje, zakaj so po njegovem mnenju zbrali le toliko podpisov, pa odgovarja: »Tematika je težka in večina Ljubljančanov ne razume ali pa ne ve, za kaj pravzaprav gre. Tisti, ki problematiko razumejo, takoj oddajo podpis. Ker zbiranje podpisov poteka razmeroma počasi, smo se odločili, da bomo v ta namen pristopili do drugih družbenih skupin, kot so predstavniki civilne iniciative, različnih gibanj in nevladnih organizacij, ki nam bodo pri tem pomagali.«

Bodo pa mestni svetniki o predlogu za razpis naknadnega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku TRŠ odločali že na prvi popočitniški seji, sklicani za konec meseca. Predlog so vložili neodvisni mestni svetniki Jasminka Dedić, Tina Bregant in Jasmin Feratović.

Občani bi na referendumu odločali o vprašanju, ali so za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku TRŠ, ki ga je mestni svet po hitrem postopku sprejel 1. julija. Glede na razmerje politične moči v mestnem svetu bodo, kot pravi Jasminka Dedić, najverjetneje preglasovani oziroma predlog ne bo sprejet. Vendar pa bi moral v primeru, da bodo zbrali potrebnih 11.600 podpisov oziroma pet odstotkov vseh volivcev v MOL, župan Zoran Janković razpisati datum naknadnega občinskega referenduma, ki pa bi bil najverjetneje v začetku prihodnjega leta.

Opozicija: Gre za kršenje aarhuške konvencije

Akt o referendumu je po mnenju Dedićeve potreben, saj je bilo sprejemanje tega odloka v nasprotju s temeljnimi načeli konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah – gre za Aarhuško konvencijo.

»Zaradi kršenja temeljnih načel okoljske demokracije so opozicijski svetniški klubi in samostojni svetniki ob glasovanju 1. julija zapustili sejo, mestni svet pa je s 24 glasovi »za« izglasoval do narave škodljiv in družbeno neodgovoren odlok, zato tudi nima legitimnosti v javnosti. Da bi mestni svet povrnil zaupanje občanov, da izpolnjuje obveznosti varovanja naravne dediščine, ki jih lokalnim skupnostim nalagata ustava in zakon o ohranjanju narave (ZON), ter da se spoštujejo načela Aarhuške konvencije, je njegova dolžnost, da občanom omogoči, da se opredelijo do predlaganih sprememb odloka,« še piše v gradivu za septembrsko sejo mestnega sveta.